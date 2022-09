AS Roma: l’énorme pétage de plomb de Mourinho, expulsé contre l’Atalanta

Le match de la 7eme journée de Série A entre l’AS Roma et l’Atalanta (0-1) a été marqué par l’expulsion de l’entraîneur romain José Mourinho. Furieux que l’arbitre n’ait pas accordé un penalty en faveur de son équipe, le Special One a perdu ses nerfs.

José Mourinho voit rouge. L’entraîneur portugais a pété les plombs dimanche soir lors du choc de la septième journée de Serie A entre l’AS Roma et l’Atalanta (0-1). Tout se joue avant l’heure de jeu alors que la formation de Bergame mène déjà 1-0 au tableau d'affichage. Nicolo Zaniolo déborde côté droit et est accroché dans la surface par Caleb Okoli. L’action est litigieuse mais l’arbitre ne bronche pas. Malgré la pression des joueurs, il ne siffle pas penalty en faveur des Romains. Une décision qui rend fou de rage José Mourinho qui l’insulte en portugais.

Roma-Atalanta : José Mourinho en colère © BeIN Sports

Il sera privé de ses retrouvailles avec l'Inter

Mourinho est immédiatement expulsé, ce qui ne le calme pas du tout. Au contraire. L'ex-coach de Chelsea veut en découdre et il faut l’intervention des délégués du match pour le retenir. Le Special One finit par quitter la pelouse le regard noir en direction de l’arbitre.

Triste soirée pour l’entraîneur portugais qui finira pas assister, impuissant, à la défaite de son équipe face au leader de Serie A (à égalité de points avec Naples). Autre mauvaise nouvelle, José Mourinho pourrait écoper d’une lourde sanction et sera quoiqu’il arrive suspendu lors de la prochaine journée de championnat. Dommage car il s’agissait d’un gros choc et de ses retrouvailles avec l’Inter Milan…