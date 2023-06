"Le Grand Pardon": le message de Rothen à Domenech pour tenter d'avoir des explications

En plein "Grand Pardon", Jérôme Rothen aurait aimé recevoir des explications de la part de Raymond Domenech qui fut son sélectionneur en équipe de France. Mais l'ancien coach nantais n'a pas voulu répondre.

Il n’a pas répondu. Après avoir tenté - en vain - de joindre Rudi Garcia lundi et Didier Deschamps mardi, Jérôme Rothen a voulu faire la paix avec Raymond Domenech ce mercredi dans le cadre de son opération "Grand Pardon" lancée cette semaine dans Rothen s’enflamme sur RMC.

L’ex-sélectionneur des Bleus (2004-2010) n’a pas décroché, ce qui n’a pas empêché notre consultant de lui laisser un message sur son répondeur : "Raymond, c’est Jérôme Rothen en direct sur RMC. On t’avait prévenu qu’on t’appellerait aujourd’hui. Malheureusement, on est sur ta messagerie. Tu n’es pas venu t’expliquer pour répondre à mes interrogations, c’est dommage de rester dans l’inconnu avec des regrets. Je te souhaite quand même le meilleur pour la suite, peut-être reprendre un club ? Ça aurait été un plaisir d’échanger. Pas pour te demander pardon mais ça m’aurait permis de voir plus clair sur ma situation à l’époque. Bonne soirée à toi !"

"Il a brisé une partie de ma carrière internationale"

Rothen avait expliqué auparavant les raisons de sa brouille avec Domenech. "Il a brisé une partie de ma carrière internationale. Avant lui, j’ai eu la chance de faire des grandes compétitions avec l’équipe de France mais pas la Coupe du monde. En 2006, en toute logique je devais être là. Je faisais partie des joueurs qui jouaient régulièrement, qui ont permis à l’équipe de France de se qualifier pour ce Mondial 2006. Il y a ensuite eu le retour de Zinedine Zidane et un changement d’attitude en peu de temps. Je suis dans la dernière sélection avant la liste. Je fais une saison plus que correcte avec le PSG mais derrière je ne suis même pas dans la liste des 28 alors que Domenech m’avait dit de bien me reposer, de penser à bien finir la saison pour partir à la Coupe du monde. A l’arrivée, je ne suis même pas dans les réservistes. Et là, plus de son, plus d’image", a détaillé Rothen, qui reste marqué par cet épisode.

Le Grand Pardon avec Raymond Domenech – 14/06 23:44

"Mais ce qui m’a interpellé, c’est que la Coupe du monde se passe, le championnat reprend, et il me rappelle. Donc qu’est-ce qui s’est passé ? Ce ne sont pas mes matchs de reprise avec le PSG qui ont changé la donne. Je l’avais mal vécu. Il n’y a pas eu d’explication. Derrière, je repars sur les qualifs pour l’Euro 2008. Je rejoue. (…) Mais rebelote. Je ne suis pas dans la liste. Je n’ai jamais compris. Il me semblait en plus qu’on arrivait à avoir une bonne relation", a ajouté Rothen. Il aura disputé au total 13 matchs avec les Bleus, de 2003 à 2007.