"Le Grand Pardon": le message de Jérôme Rothen à Rudi Garcia pour tenter de recoller les morceaux

Jérôme Rothen espère se réconcilier avec certaines personnalités du football français pour lesquelles il a pu avoir des mots durs. Ce lundi, pour cette première du "Grand Pardon" de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC, le consultant a tenté de faire la paix avec Rudi Garcia.

Un premier râteau. Pour la première du "Grand Pardon" ce lundi sur RMC, Jérôme Rothen n'a pas réussi à échanger en direct avec Rudi Garcia. Brouillé avec le technicien français, le membre de la Dream Team RMC Sport a cherché à faire la paix avec lui dans son émission Rothen s'enflamme. Après avoir exprimé ses regrets, l'ancien international tricolore a appelé l'ex-coach d'Al-Nassr au téléphone. En vain. Rudi Garcia n'a pas répondu. Cela n'a pas empêché Jérôme Rothen de lui laisser un mesage pour apaiser les tensions.

"Ciao Mister, c’est Jérôme Rothen. Je sais que tu écoutes, Rudi. En tout cas, on aurait aimé… j’aurais aimé échanger avec toi sur ce que j’ai pu dire. Peut-être parfois des choses qui ont dépassé ma pensée."

"On aime le foot, toi comme moi"

Pas toujours tendre avec Rudi Garcia lors de ses passages à l'Olympique de Marseille ou à l'Oympique Lyonnais, Jérôme Rothen n'a pas manqué de rappeler leur passion commune pour le football.

"Ce qui est sûr c’est que l’on aime le foot, toi comme moi. Et toi tu l’as montré à diverses reprises, a encore enchaîné le consultant sur RMC. Je compte sur toi pour que l’on puisse échanger à un moment ou à un autre."

"Et puis là c’était l’occasion devant toute la France entière, avec Jean-Michel Larqué et avec Eric Di Meco de parler de plein de choses sauf de football. Je pense que cela pouvait aussi t’arranger, a finalement lancé l’ancien milieu de Monaco et du PSG dans une ultime plaisanterie. Je t’embrasse et j’espère échanger un jour avec toi. Bonne journée."

Loupé pour ce lundi. Mais tout au long de la semaine, Jérôme Rothen ne lâchera rien. Avant Raymond Domenech mercredi ou encore Zinedine Zidane jeudi et Laurent Blanc vendredi, l'ancien milieu tentera de discuter avec le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps ce mardi.