Le match le plus long de l'histoire ? Un match de D1 bolivienne se termine après... 40 minutes de temps additionnel

La rencontre de D1 bolivienne entre l'Atlético Palmaflor et Blooming s'est terminé par une victoire des locaux (3-2) après le but de la victoire inscrit à la 128e minute du temps réglementaire.

Le temps additionnel lors de la dernière Coupe du monde au Qatar avait beaucoup fait parler. Au Qatar, les rencontres du dernier Mondial dépassaient souvent la 96e minute. La faute à un règlement respecté à la lettre par le corps arbitral, qui avait suivi les règles dictées par la Fifa. C'est notamment le cas d'Angleterre-Iran (6-2), qui s'est terminé après 117 minutes et 16 secondes. Le match le plus long de la Coupe du monde, hors prolongation, selon Opta.

Mais la nuit dernière, un record a sans doute été battu en D1 bolivienne. La rencontre entre Palmaflor et Blooming s'est en effet terminée après... 132 minutes et 11 secondes après un scénario complètement dingue et 42 minutes de temps additionnel. Dans des conditions dantesques (orage violent), l'équipe locale s'est imposée 3-2 grâce à un but décisif à la 90e+38.

Dix minutes de VAR pour accorder un but

Alors que Palmaflor menait 2-1 à la 86e minute, la fin de match a été totalement folle. L'arbitre a dû consulter la vidéo pour valider la réduction du score de Blooming. Il lui a fallu dix minutes pour prendre sa décision. Ajoutez à cela plusieurs arrêts liés à l'état de la pelouse et vous obtenez 30 minutes de temps supplémentaires.

Dans le money-time, Blooming a réussi à égaliser à la 90e+24 sur un terrain de plus en plus catastrophique. Comme il n'y avait suffisamment pas de suspense, l'arbitre a prolongé le plaisir jusqu'à la 132e minute après avoir distribué deux cartons rouges en sept minutes (90e+21, 90e+28) pour la formation de Blooming. Du pain béni pour Palmaflor, qui a arraché la victoire lorsque le chronomètre affichait 90e+38.

Un malheur n'arrivant jamais seul, le match était initialement prévu dimanche. Mais il a été reporté de 24 heures en raison des problèmes de circulation, ce qui a empêché les diffuseurs de se rendre au stade.