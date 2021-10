Le message rassurant de Pelé "prêt à jouer dimanche"

Opéré d’une tumeur au côlon début septembre, Pelé a diffusé un message rassurant sur son état de santé, jeudi sur les réseaux sociaux de sa fille. "Je suis même prêt à jouer dimanche prochain", a souri la légende brésilienne.

Pelé (80 ans) multiplie les messages pour rassurer ses fans. Il en a publié un nouveau, jeudi, sur le compte Instagram de sa fille, Flavia Nascimento, après sa sortie de l’hôpital Albert Einstein de Sao Paulo fin septembre. La légende brésilienne y a été opéré d’une tumeur au côlon le 4 septembre avant d’entamer une chimiothérapie.

"Je vais mieux"

"J'ai piraté le réseau de ma fille pour laisser un merveilleux message, confie le ‘Rei’ dans une vidéo. Dieu merci, je vais bien, je vais mieux. Je suis peut-être même prêt à jouer dimanche prochain. Plus sérieusement: merci pour tout, merci pour tous ceux qui m'envoient du soutien, de la force. Aussi, si Dieu le veut, je serai bientôt avec vous. Bonne chance à tous et merci."

Il s’agit de la première apparition de Pelé depuis son retour à domicile, où il suit des soins réguliers. Il était resté plusieurs jours en soins intensifs après s’être fait retirer sa tumeur au côlon et une partie de l’intestin.

Le triple vainqueur de la Coupe du monde (1958, 1962, 1970), a été hospitalisé plusieurs fois ces dernières années. La dernière remonte à avril 2019, à Paris, à cause d'une infection urinaire sévère. De retour au Brésil, il s'était vu retirer un calcul rénal. Fin 2014, Pelé avait déjà été victime d'une grave infection urinaire et placé en soins intensifs et sous dialyse. Il est aussi diminué par des problèmes aux hanches et se déplaçait à l'aide d'un déambulateur lors de ses dernières apparitions publiques.

En février 2020, Pelé avait tenu à rassurer ses admirateurs sur sa santé mentale, après des propos de son fils Edinho affirmant qu'il vivait "reclus" et souffrait "d'une certaine forme de dépression".