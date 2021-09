PSG: la promesse de Neymar à Pelé sur son association avec Messi et Mbappé

L’attaquant brésilien du PSG Neymar a répondu à un post du Roi Pelé félicitant Lionel Messi sur son record de buts en sélection sud-américaine, et surtout aux encouragements adressés par la légende brésilienne au nouveau trio d’attaque parisien Neymar-Messi-Mbappé.

Bien qu’affaibli par une nouvelle opération du côlon, Pelé reste toujours connecté avec le football. Alors que sa fille a donné des nouvelles plutôt rassurantes sur sa convalescence vendredi, le Roi Pelé qui fêtera ses 81 ans dans un mois, n’a pas oublié de féliciter Lionel Messi pour son nouveau record avec l’Argentine. Auteur de 79 buts avec l’Albiceleste, le sextuple Ballon d’Or efface des tablettes la légende brésilienne, jusqu’alors détenteur du plus grand nombre de buts marqués en sélection en Amérique du Sud. "Je ne pouvais pas laisser passer l’occasion de te féliciter pour avoir établi un nouveau record au début du mois. Ton talent est incroyable", a écrit l’ancien buteur de Santos sur Instagram avant d’ajouter : "J’espère que tu vas gagner beaucoup plus encore, aux côtés de mes amis Neymar et Mbappé."

Le message de Pelé à Messi © @Instagram

"Nous allons faire notre possible pour être heureux cette année"

Un message qui a touché Neymar. L’attaquant brésilien du PSG a répondu à son compatriote : "Tu peux être sûr que nous allons faire notre possible pour être heureux cette année. Bon courage pour ta récupération, le Roi."

Le PSG affrontera Manchester City mardi soir en Ligue des champions (en direct sur RMC Sport). Si Neymar et Mbappé devraient tenir leur place, le doute demeure quant à la présence de Lionel Messi, de retour de blessure.