Le mot "pelé" fait son entrée dans le dictionnaire de la langue portugaise

"Pelé", le surnom du légendaire footballeur brésilien décédé en décembre, est depuis mercredi l'un des 167.000 mots du dictionnaire des noms communs de la langue portugaise et ses 265 millions locuteurs à travers le monde.

La Fondation Pelé a réussi son coup. Ce mercredi, Edson Arantes do Nascimento, triple champion du monde de football avec le Brésil et plus connu sous l'appellation de "Pelé", a fait son entrée dans le dictionnaire Michaelis de la langue portugaise par le biais de son surnom. Le terme, devenu nom commun, est synonyme d'excellence.

Décédé en décembre dernier à l'âge de 82 ans, Pelé est considéré par beaucoup comme le plus grand footballeur de tous les temps. D'après le dictionnaire, qui a accepté la demande réalisée par une campagne de la Fondation du nom du joueur, le terme "pelé" désigne quelqu'un qui est "exceptionnel, incomparable et unique."

Le dictionnaire recense 167.000 mots dont "pelé" désormais, dont la définition exacte sans la majuscule est: "Quelque chose ou quelqu'un qui sort de l'ordinaire, quelque chose ou quelqu'un qui par sa qualité, sa valeur ou sa supériorité ne peut être assimilé à rien ni personne d'autre, comme Pelé®, surnom d'Edson Arantes do Nascimento (1940-2022), considéré comme le plus grand sportif de tous les temps,"

"Il est le pelé du basket-ball, elle est le pelé du tennis"

Le dictionnaire propose des exemples de l'utilisation de cette expression populaire: "Il est le pelé du basket-ball. Elle est le pelé du tennis." La famille du joueur se réjouit d'avoir "écrit l'histoire et le nom du roi du football" dans la langue portugaise. 265 millions de personnes parlent le portugais à travers le monde. En France, l'expression populaire de l'excellence est souvent "Mozart".

Un site web avait été ouvert par la Fondation Pelé pour porter l'initiative. Celle-ci avait été très soutenue au Brésil, notamment par le club de Santos, où l'attaquant a disputé plus de 650 matchs en carrière. Le média Sportv, du groupe Globo, plus grand conglomérat médiatique du pays, a aussi largement appuyé la demande. L'Académie brésilienne des lettres, qui régit le portugais au Brésil, où vivent 215 millions de lusophones, n'a néanmoins pas introduit le mot "pelé" dans sa version numérique.