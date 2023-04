Mercato: "Personne ne sera le nouveau Pelé", le crack Endrick vit mal la hype médiatique qui l'entoure

Malgré son futur transfert au Real Madrid, le Brésilien Endrick a confirmé être perturbé par l’emballement des médias autour de lui. L’attaquant de 16 ans éprouve des difficultés à faire face aux nombreuses critiques et à l’attention dont il fait l’objet.

Présenté comme la future star du football mondial à seulement 15 ans en 2022, Endrick a déjà bouclé son transfert au Real Madrid. Le nouveau joyau du football brésilien rejoindre le club madrilène en 2024 au moment de sa majorité. Mais celui qui est désormais âgé de 16 ans semble avoir un peu accusé le coup.

Après une terrible disette, le buteur a enfin marqué son premier but de la saison dimanche lors d’un match du championnat régional contre l’équipe d’Agua Santa. Si cela n’a pas empêché Palmeiras d’éviter la défaite (2-1), Endrick a un peu retrouvé la confiance face aux cages. Surtout, le phénomène auriverde en a profité pour prendre la parole et s’exprimer autour de cette médiatisation à outrance autour de lui.

"Cela ne me dérange pas de ne pas marquer de buts, car je sais que les choses vont s'améliorer naturellement, a lancé le jeune prodige lors d’un entretien accordé au site de la version brésilienne du magazine GQ. J'ai juste besoin de garder un mental fort. Les critiques ne diminueront pas et je vais devoir les supporter de plus en plus."

Endrick: "Personne ne sera Pelé"

Révélé en première division brésilienne dès son plus jeune âge, Endrick a rapidement été comparé à la légende Pelé et les médias locaux l’ont même affublé du sobriquet de 'Nouveau Pelé'. Une situation que l’adolescent, n’a pas souhaité et dont il ne veut surtout pas.

"Personne ne devrait avoir pitié de moi ou me tapoter la tête. Mais parfois, je me demande pourquoi tant de médias se sont focalisés sur moi. Je n'ai pas demandé cela, a encore estimé Endrick. Il y a des situations qui dépassent les bornes. 'Ah, c'est le nouveau Pelé', mais mec, personne ne sera Pelé car c'est le roi du football."

Et le buteur brésilien d’enchaîner: "Mais maintenant il n'y a rien à faire, je ne peux pas demander aux gens de ne pas parler de ma vie. Il y aura toujours des gens pour m'attaquer."

Endrick assure ne pas avoir pleuré sur le banc

Au centre de l’attention médiatique, Endrick vois ses faits et gestes être scrutés. Après un match raté avec Palmeiras, il a été remplacé et la télévision a assuré qu’il avait pleuré depuis le banc de touche. Une contre-vérité que le principal intéressé a tenu à démentir cette semaine.

"Quand j’ai été remplacé, j'ai mis la chasuble sur ma tête, mais je ne pleurais pas, je n'étais pas triste, a encore assuré le jeune attaquant. Je priais Dieu. Ils l'ont déjà mal interprété, ils ont dit que je tremblais parce que je ne marquais pas. J'ai toujours dit que j'aimerais avoir tous les Brésiliens près de moi, mais je comprends de plus en plus que ce n'est pas possible."

Pour le reste, Endrick a arrêté de suivre ce qui se dit à son sujet et notamment sur les réseaux sociaux où il concède "aimer les vidéos sur Tik Tok". Du temps en ligne, tout sauf une surprise car, après tout, le Brésilien n’a que 16 ans. Ses détracteurs feraient peut-être bien de ne pas l’oublier avant de le cibler.