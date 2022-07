"Le niveau en Australie n'était pas bon", Usain Bolt revient sur l'échec de sa carrière de footballeur

Dans une interview accordée le mois dernier lors d'un match de charité organisé par l'UNICEF, Usain Bolt a détaillé les raisons qui ont fait que, selon lui, sa carrière dans le football n'a jamais décollé. Avec, sans doute, un brin de mauvaise foi...

"J'ai commis une erreur." Quatre ans après sa signature chez les Central Coast Mariners, club de football australien, Usain Bolt a semble-t-il eu le temps de songer aux raisons de son échec dans le monde du ballon rond.

"J'aurais dû rester en Europe"

Après son retrait des pistes d'athlétisme en 2017, l'homme le plus rapide du monde voulait relever le challenge du football professionnel et avait signé, à l'été 2018, avec le club de A-League. Auteur de deux buts en pré-saison, il s'était ensuite retiré du projet en novembre après avoir rejeté un contrat d'une saison (certaines sources australiennes expliquent que le club lui avait proposé 150 000 dollars par an tandis que l'agent de Bolt réclamait trois millions de dollars).

Ce lundi, une interview réalisée le mois dernier avant un match de charité organisé par l'UNICEF a refait surface. Dans celle-ci, l'ancien sprinteur jamaïcain évoque ce qui, selon lui, n'a pas fonctionné. "Quand j'ai pris ma retraite de l'athlétisme, je ne voulais pas rester en Europe à cause des médias. Je suis allé en Australie, mais le niveau de football là-bas n'était pas bon. J'aurais dû rester en Europe", explique-t-il avec aplomb.

"C'est au mieux un footballeur du dimanche... et pas un bon qui plus est"

S'il affirme "être passé à autre chose", la musique en l'occurrence, sa petite pique contre le football australien n'est pas vraiment passée pour tout le monde. Sur Twitter, le journaliste de Fox Sports News, James Dodd, a même descendu en flèche l'ancien athlète: "C'est risible de la part d'Usain Bolt. J'étais là pour rapporter et regarder ses séances d'entraînement chez les Mariners. Il était un déchet. C'est au mieux un footballeur du dimanche... et pas un bon qui plus est." Un avis partagé par plusieurs de ses collègues qui ont suivi le Jamaïcain durant sa période footballistique.

S'il avait certainement participé à mettre en lumière la A-League au moment de sa signature, cette triste fin, et donc ces récentes déclarations, n'ont semble-t-il pas servi les deux parties...