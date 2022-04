Le Panthéon (podcast): Johan Cruyff, le tournant des années 70 et l'avènement du football total

Il aurait eu 75 ans ce lundi 25 avril. L'ancienne légende du football néerlandais, Johan Cruyff est la star de ce cinquième numéro du Podcast Panthéon. Décédé en mars 2016, il a laissé une trace indélébile dans l'histoire du football et de l'Ajax. Aux côtés d'entraîneurs de légende, le Hollandais volant a révolutionné le football dans les annes 70.

En 1970, l’Ajax vient de gagner quatre des cinq derniers titres de champion des Pays-Bas. Mais la Coupe d’Europe échappe encore au club amstellodamois. Rinus Michels tente alors une révolution tactique. Fini le 4-2-4, place à l'innovant 4-3-3, la base de ce qu’on va appeler le football total. Rinus Michels désespérait de gagner la Coupe d‘Europe. La finale est atteinte en 1969, mais c’est le rival néerlandais, Feyenoord, qui s’y impose le premier l’année suivante.

"Rinus Michels un éclair de génie, de lucidité, à se dire qu’il y a juste un changement tactique à apporter à son équipe, qui pratiquait globalement le 4-2-4 inspiré du Brésil 58, raconte Chérif Ghemmour, auteur de Johan Cruyff, génie pop et despote. Il a compris qu’il devait rééquilibrer son équipe, coupée en deux. C'était la dernière touche au tableau final qu’on allait appeler le football total."

La saison 70-71 va marquer l’histoire du football. Un tourbillon souffle sur l’Europe, qui va tout emporter sur son passage. L’Ajax torpille tous ses adversaires pour atteindre la finale face au Panathinaïkos. Maillot rouge et blanc sur les épaules, des visages juvéniles, cheveux au vent, se présentent devant la formation du grand Ferenc Puskas. Le championnat néerlandais a été perdu au profit du rival, l’équipe est fatiguée, mais l’Ajax l’emporte 2-0 avec un but de Cruyff. Le Hollandais volant est désormais une star en Europe et remporte le premier de ses trois Ballons d’or la même année. Personnalité la plus importante dans son pays, Johan Cruyff déploie sa figure de rebelle arrogant: "Je fais très peu d'erreurs car j’ai beaucoup de mal à me tromper", ose-t-il affirmer.

1971-1974, le premier âge d'or

"Il était d'ailleurs très caricaturé par les comiques de l’époque, aussi moqué que les hommes politiques et grandes personnalités de son temps, note Chérif Ghemmour. Il figurait en bonne place à la télévision." Son influence grandit sur et en dehors du terrain alors que s’ouvre le premier âge d’or de l’Ajax. Rinus Michels parti pour le FC Barcelone, c’est Stefan Kovacs qui prend les rênes de l’équipe en 1972. Le championnat n’est que pure formalité. L’Ajax plante 120 buts en 34 matches de championnat, la saison est un chef d'œuvre, conclu par une nouvelle victoire en Coupe d’Europe des clubs champions. L'Ajax ne fait qu'une bouchée de l'Inter Milan, battue 2-0 avec un doublé de Cruyff.

En 1973, l'Ajax dispute une finale avant l’heure contre le Bayern Munich dont l’ossature représente la moitié de l’équipe allemande vainqueur de l’Euro en 1972. Le kaiser Franz Beckenbauer face au prince d’Amsterdam. "C’est un match référence dont on parle encore aujourd’hui, appuie Chérif Ghemmour. Tout s’éclaire quand on voit l’Ajax marquer le premier, puis le deuxième, le troisième et enfin le quatrième but. Sous nos yeux se passe une révolution. L’écran de télé n’est pas assez large pour cerner l’ampleur de la révolution. On voit des buts, de la vitesse, un système de coulissage. On ne comprend pas bien, le libéro passe numéro 10, et le numéro 10 passe libéro."

L’Ajax s’inclinera 2-1 au match retour sans Cruyff, blessé, mais file en demi-finale où il domine les Glasgow Rangers. Le club néerlandais dominera sans éclat la Juve en finale, décrochant un troisième sacre européen d’affilée, l’ultime succès européen de l'une des plus grandes équipes de l’histoire. Mais également le début de la fin pour Cruyff à l’Ajax. Des rancœurs se sont accumulées dans le vestiaire au fil des années. Les joueurs ne font plus confiance à Cruyff pour défendre les intérêts du groupe. Le Hollandais volant paie le prix de son arrogance. Attiré par les sirènes du Barça, il marchera sur les traces de Rinus Michels en Catalogne, où s’ouvrira un nouveau chapitre de sa légende.