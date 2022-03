Le père de Kylian Mbappé rejoint le Varietés Club de France

Wilfrid Mbappé, le père de l’attaquant du PSG, va jouer avec le Variétés Club de France contre Troyes, ce mercredi. Ce sera une grande première pour l’ancien joueur de l’AS Bondy.

Le Variétés Club de France compte une nouvelle recrue. Wilfrid Mbappé, le père de l’attaquant du PSG, va évoluer aux côtés d’autres personnalités françaises ce mercredi (19h) contre une équipe composée de légende de l’ESTAC.

La rencontre sera au profit de l’association Solidarité Femmes, qui lutte contre les violences faites aux femmes. Comme le rapporte L’Equipe, les deux formations seront renforcées par des joueuses des équipes féminines de Troyes et du Stade de Reims, dans le but de promouvoir la mixité hommes/femmes dans la société et dans le sport.

Ancien milieu de terrain de l'AS Bondy

Pour Wilfrid Mbappé, ce sera une première au sein du Variétés Club de France, qui compte notamment, parmi ses 200 membres, des personnalités comme Sonny Anderson, Didier Deschamps, Rudi Garcia, Bixente Lizarazu, Laure Boulleau ou encore le Prince Albert II de Monaco.

Âgé de 51 ans, le père de Kylian Mbappé a connu une carrière de milieu de terrain à l’AS Bondy, où le champion du monde 2018 a fait ses débuts. Il est ensuite devenu formateur au sein du club de Saint-Denis, avant de s’occuper des intérêts de son fils depuis le début de sa carrière professionnelle.

En octobre dernier, Emmanuel Macron avait été titulaire au milieu de terrain du Variétés Club de France aux côtés d’Alain Giresse. Le président de la République, grand amateur de football et supporter de l’OM, s’était même distingué en marquant un but sur penalty.