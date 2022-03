PSG: "On doit se respecter", Mbappé dépité après la gifle à Monaco

Largement battu par Monaco (3-0) ce dimanche en Ligue 1, le PSG a réalisé l'un de ses plus mauvais matchs de la saison. Si le titre se rapproche, Kylian Mbappé appelle ses coéquipiers à l'unité, ou du moins à se respecter.

Une gifle. Ce dimanche à Louis-II, le PSG a subi sa plus large défaite de la saison face à Monaco (3-0). Très peu inspirés, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont sombré malgré un léger sursaut d'orgueil en deuxième période. Une performance que n'a pas vraiment apprécié l'attaquant parisien. "On a perdu, on a joué contre une belle équipe qui joue l'Europe. Ils avaient envie, ils ont respecté leur plan de jeu. J'espère qu'ils accrocheront l'Europe. Ils méritent la victoire aujourd'hui", a lancé l'international français au micro de Prime Video.

Un titre de champion pas encore officiel

Le Parisien a ensuite haussé le ton, avec une froide colère. "L'objectif est d'aller chercher le 10e titre de champion de France. Le reste, ça importe peu les gens. On peut gagner 8 ou 9-0, les gens penseront quand même à la Ligue des champions. On doit rester professionnels et se respecter. On doit respecter les supporters qui nous soutiennent, les gens, nos familles. On va aller chercher ce 10e titre de champion de France. Il faut se respecter soi-même si on a un minimum d'estime pour ce que l'on fait. C'était un match sans et félicitations à Monaco", a souligné Mbappé.

Cette défaite, la quatrième de la saison, ne va pas bouleverser le classement de Ligue 1, alors que le PSG compte toujours 15 points d'avance sur Nice et Marseille, qui s'affrontent ce dimanche (20h45), à neuf journées de la fin.