PSG: une nouvelle tournée au Japon cet été (avec un nouveau choc contre Ronaldo)

Le PSG a annoncé organiser une nouvelle tournée au Japon pendant sa pré-saison cet été, comme ce fut déjà le cas l’année dernière. Le club, qui ne cite pas Lionel Messi dans son annonce, affrontera notamment l’équipe de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr.

Le PSG va revenir au Japon cet été. Comme pressenti ces dernières semaines, le club a officialisé ce vendredi une tournée au pays du soleil levant fin juillet-début août pour préparer la saison 2023-2024, tout en assurant de nombreuses opérations commerciales et promotionnelles. Les Parisiens s’y étaient déjà rendus à l’été 2022 avec ses stars Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi. Ce dernier, en fin de contrat avec Paris, n’est pas cité par le club dans son annonce en japonais sur Twitter.

Messi absent sur l'annonce de la tournée

"Tous des surhumains, lance le message. Le PSG revient au Japon! Mbappé, Neymar, Marquinhos, Hakimi, Kimpembe et d'autres du Paris Saint-Germain FC viendront au Japon cet été après l'année dernière!"

Jeudi, Christophe Galtier a acté le départ de la star argentine en indiquant qu’elle disputerait "son dernier match au Parc des Princes", samedi face à Clermont (21h, 38e journée de L1). Quelques heures plus tard, le club a rétropédalé en précisant que l’entraîneur "s'était mal exprimé et que le match contre Clermont serait le dernier de Messi au Parc avec le PSG cette saison". La tendance est tout de même à un départ de l’Argentin, dont l’absence sur le visuel de la promotion de la tournée au Japon peut-être perçue comme une précaution du club avec un élément qui ne devrait plus être parisien au moment où elle aura lieu.

Le PSG disputera trois matchs amicaux sur place et croisera de nouveau la route de Cristiano Ronaldo, le 25 juillet lors de la rencontre face au club saoudien d’Al-Nassr. Le PSG a déjà affronté le Portugais en janvier dernier lors de la tournée au Qatar et en Arabie saoudite achevée par un match contre les meilleurs joueurs du championnat saoudien.

Paris défiera ensuite le Cerezo Ozaka le 28 juillet puis l’Inter Milan, qualifié pour la finale de la Ligue des champions (le 10 juin face à Manchester City), le 1er juillet. Les équipes de handball et de esport du club seront également de la tournée.