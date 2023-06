PSG: une fausse déclaration de Messi sur l’ambiance au Vélodrome enflamme les réseaux

Une déclaration de Lionel Messi louant l’ambiance incandescente du stade Vélodrome de l’OM a enflammé les réseaux sociaux jeudi. Sauf que l’Argentin... ne l’a jamais prononcée.

Lionel Messi (35 ans) réussit la prouesse de faire parler de lui, même pour une phrase qu’il n’a pas prononcée. Un supporter de l’OM (un brin taquin) a publié une déclaration présentée comme un extrait de l’interview accordée par l’Argentin à Mundo Deportivo. Dans celle-ci, il encense l’ambiance exceptionnelle du stade Vélodrome, stade de l’OM, rival honni du PSG.

Messi n'a pas tardé à régler ses comptes avec le PSG

"J'ai été très étonné de l'ambiance de certains stades ici en France. Le Vélodrome par exemple, j'ai jamais vu ça de ma carrière. C'était exceptionnel et magique de jouer contre Marseille, chez eux." Une provocation de plus de l’Argentin? Non, un fake. Mais celui-ci a été largement repris et relayé alors que Messi n’a jamais prononcé cette phrase lors de son entretien accordé simultanément à Mundo Deportivo et Sport, mercredi pour annoncer son départ à l’Inter Miami.

Quelques supporters parisiens et marseillais se sont faits avoir par la supercherie mais aussi la députée des Bouches-du-Rhône, Anne-Laurence Petel (Renaissance). "Messi est magique", a-t-elle écrit avant de supprimer son message. La blague a aussi trompé quelques journalistes.

Le fausse déclaration de Lionel Messi sur le Vélodrome © Capture Twitter

La fausse déclaration de Messi pouvait paraître crédible au regard de la manière avec laquelle l’Argentin a réglé ses comptes avec le PSG, quatre jours seulement après son dernier match… alors qu’il est contractuellement lié avec Paris jusqu’au 30 juin. Le septuple Ballon d’or a ainsi confié avoir vécu deux années compliquées en France entre difficulté d’adaptation et sifflets du Parc des Princes. Ce qui a compté dans sa décision de choisir l’Inter Miami.

"Un peu oui, parce que comme je viens de le dire, ce sont deux années pendant lesquelles je n’étais pas heureux, je ne me suis pas amusé, et cela a affecté ma vie de famille, j'ai manqué beaucoup de choses dans la vie de mes enfants à l'école, a-t-il expliqué. À Barcelone, j'allais les chercher, ici je le faisais beaucoup moins, je partageais moins d'activités avec eux. C'est aussi ce qui a motivé ma décision, pour renouer, entre guillemets, avec ma famille, avec mes enfants, et profiter du quotidien. J'ai eu la chance de tout réussir dans le football et maintenant cela va un peu au-delà de l'aspect sportif, ce qui m'intéresse aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup, c’est plus l'aspect familial."