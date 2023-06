Les supporters du Real toujours fâchés contre Mbappé? "Il va falloir un geste", explique un suiveur madrilène

Kylian Mbappé ne devrait pas avoir de problème à faire oublier sa volte-face de 2022 auprès des supporters du Real selon Pablo Polo. Invité de l'émission Génération After ce mardi sur RMC, le journaliste du quotidien Marca a expliqué comment l'attaquant de 24 ans pourra se faire pardonner à Madrid.

Un peu plus d'un an après sa prolongation en grande pompe au PSG, Kylian Mbappé a remis le feu au poudre en confirmant à ses dirigeants qu'il n'activerait pas sa troisième année de contrat optionnelle. Si le club francilien envisage de le vendre lors du mercato, l'attaquant de 24 ans a assuré qu'il ne comptait pas partir cet été. Du côté du Real Madrid, où l'on semble prêt à attendre jusqu'en 2024 pour le recruter libre, le Français aurait à faire oublier sa non-signature de 2022. Rien d'insurmontable selon Pablo Polo, journaliste auprès du quotidien Marca.

"Je pense que oui (on oublierait tout, si Mbappé signait au Real Madrid). C’est vrai que c’est déjà beaucoup plus calme. Si on m’avait posé cette question juste après sa prolongation j’aurais dit que c’était compliqué et que c’était chaud, a jugé ce suiveur du Real Madrid lors de son passage ce mardi dans Génération After. Mais là, il y a une urgence du Real Madrid, c’est d’acheter un attaquant."

"Il va falloir un geste"

Longtemps annoncé au Real Madrid avant sa prolongation au PSG, Kylian Mbappé s'est attiré les foudres des socios en 2022. En marge de la finale de Ligue des champions au Stade de France, les fans madrilènes ont lancé quelques insultes destinées à la star parisienne. Mais tout pourrait rapidement changer si le champion du monde 2018 avait un mot positif sur le club du président Perez.

"C’est vrai que, peut-être pour le Real et les supporters, il va falloir un geste, a enchaîné Pablo Polo sur RMC. On peut imaginer Kylian Mbappé faire ou dire quelque chose sur le Real. Je pense que le Real et les supporters vont l’accepter."

Mbappé promis à de grandes choses au Real

Arrivé à Paris en 2017, Kylian Mbappé a déjà passé six saisons au PSG et y a enflammé les supporters avec ses prestations majuscules. Malgré la déception et la frustration de son refus en 2022, les socios madrilènes ne manqueront pas de s'extasier après ses premiers buts.

"La première chose là, c’est qu’il n’y a pas de confiance. Les supporters n’arrivent pas à y croire (qu'il va signer) et c’est normal parce qu’il y a eu une expérience pas très positive. Ils ont déjà vu plusieurs fois Kylian Mbappé avec le maillot et alors ils sont un peu fâchés, a ensuite estimé le journaliste du quotidien Marca. Mais évidemment qu’ils ne sont pas bêtes et ils sentent que Kylian Mbappé c’est un joueur pour le Real."

Et Pablo Polo de conclure sur l'accueil des supporters du Real pour Kylian Mbappé: "Evidemment qu’il peut faire des choses énormes à Santiago-Bernabeu. Je pense que s’il arrive, après deux ou trois matchs voire quatre ou cinq, les supporters vont l’adorer."