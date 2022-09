Le PSG s'offre un carton le Maccabi Haïfa en Youth League

Après sa probante victoire face à la Juventus la semaine dernière (5-3), les titis du PSG ont enchaîné ce mercredi face au Maccabi Haïfa (5-0). Ismaël Gharbi et Noah Lemina ont tous les deux inscrit un doublé.

Les titis n'ont pas eu le temps de trembler face au Maccabi Haïfa (5-0) ce mercredi, pour la deuxième journée de phase de groupes de Youth League. Opposé à l'adversaire sur le papier le plus faible du groupe - qui a malgré tout battu Benfica à la surprise générale - le PSG a rapidement pris les devants à la 14e minute, avant de doubler la mise une minute plus tard. Les Parisiens repartent d'Israël avec le sentiment du devoir accompli. Ils ont également réalisé un cleen sheet, ce qui est toujours bon pour la confiance du groupe.

Ismaël Gharbi enchaîne, Noah Lemina impressionne

Deux joueurs se sont particulièrement démarqués dans ce match: Ismaël Gharbi et Noah Lemina se sont tous les deux offert un doublé. Déjà buteur face à la Juventus, le petit frère de Mario Lemina s'impose un peu plus dans cette équipe avec ses très bonnes performances.

De son côté, Ismaël Gharbi confirme le gros potentiel placé en lui depuis plusieurs années. Déjà convoqué avec l'équipe première à plusieurs reprises, l'ailier parisien a inscrit son troisième but en deux matchs. Même bilan pour le jeune Ilyes Housni, double buteur il y a huit jours, qui a encore scoré ce mercredi.

Les titis privés de deux cadres

Pour cette rencontre, Zoumana Camara était privé de deux joueurs cadres de son équipe. Le jeune défenseur El-Chadaille Bitshiabu, et le jeune milieu Warren Zaïre-Emery ont été convoqués par Christophe Galtier avec les A. Ils étaient donc absents pour cette rencontre. Cela n'a pas perturbé la dynamique du groupe, qui a déroulé et s'offre une deuxième victoire en autant de matchs. De leur côté, la Juventus et Benfica se sont séparés dos à dos (1-1). Le PSG caracole seul en tête avec six points, devant le Maccabi Haïfa, qui a trois points.