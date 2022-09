Mercato: le PSG réfléchit à prolonger Ramos et Messi

Sous contrat jusqu'en juin 2023, Lionel Messi et Sergio Ramos donnent actuellement satisfaction à la direction du PSG, qui envisage de les prolonger.

Pour l'instant, le club n'en est qu'au stade de la réflexion. Le Paris Saint-Germain réfléchit à prolonger Sergio Ramos (36 ans) et Lionel Messi (35 ans), actuellement engagés jusqu'en juin 2023. Alors que les deux joueurs n'ont pas donné satisfaction la saison passée, leur retour en forme depuis le mois de juillet pousse la direction à envisager de nouveaux contrats.

Pour Lionel Messi, le club est séduit par ce qu'il montre ces derniers mois. L'Argentin a une année en option qu'il peut activer d'un commun accord. Il est dans une position un peu plus confortable que celle de Sergio Ramos.

Ce dernier est clairement ouvert à une prolongation. L'international espagnol est le patron du vestiaire, d'après des habitués du Camp des Loges. Mais son bail sera étendu seulement s'il donne des garanties et que son niveau est constant.

Attention aux comptes

Au club, on rappelle qu'il n'est pas possible de faire n'importe quoi sur le plan financier. Le PSG vient d'être sanctionné par l'UEFA et doit remettre ses comptes à niveau d'ici trois ans.

Les discussions concernant ces deux potentielles prolongations devraient s'intensifier après la Coupe du monde (20 novembre-18 décembre).