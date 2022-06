Le sélectionneur du Brésil Tite révèle avoir été approché par le PSG en 2018

Tite, le sélectionneur du Brésil, a révélé dans un entretien accordé au Guardian que le PSG voulait discuter avec lui en 2018, pour prendre la succession d'Unai Emery.

Tite aurait-il pu s'asseoir sur le banc du Paris Saint-Germain? C'est en tout cas ce qu'assure l'actuel sélectionneur du Brésil. En poste depuis 2016 à la tête de la Seleção, il a expliqué dans un entretien accordé au Guardian que le PSG l'avait approché en mai 2018.

"Ils voulaient me parler mais j'ai dit non, je ne veux pas, je ne le ferai pas, a-t-il expliqué. Je leur ai dit 'je ne veux pas envisager autre chose (que la sélection). Je veux être concentré sur mon travail'. Après on verra, c'est une autre histoire."

Tite veut se concentrer sur la Seleção

A l'époque, Tite s'apprêtait à disputer la Coupe du monde en Russie avec le Brésil, finalement éliminé en quart de finale contre la Belgique. "Je veux être en paix avec moi-même et mon travail. Je donne tout ce que je peux. Quand vous faites quelque chose en parallèle, vous ne donnez pas tout. Je ne peux pas le faire", a justifié Tite concernant ses refus de venir entraîner en Europe.

De nouveau, Tite a annoncé son envie de gagner la Coupe du monde, après quoi il envisagera peut-être une aventure sur un banc européen. Pour ça, de bonnes performances de la Seleçao au Qatar en fin d'année seront déterminantes.