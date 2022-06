Zidane dit non au PSG: les dessous du dossier qui a enflammé ces dernières semaines

Comme annoncé ce dimanche par RMC Sport, Zinédine Zidane ne sera pas l'entraîneur du PSG cette saison. L'épilogue d'un feuilleton à rebondissements. Car le technicien français a bien discuté avec la direction qatarie, avant de privilégier l'équipe de France.

La conclusion fait beaucoup de déçus du côté de Paris - un peu moins sans doute à Marseille - et vient mettre un terme à un feuilleton de plusieurs semaines: Zinédine Zidane ne sera pas le prochain entraîneur du PSG. Une information donnée ce dimanche par RMC Sport, précisant qu'il souhaite se donner toutes les chances possibles pour éventuellement succéder à Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France.

Une annonce avait été envisagée par le PSG

L'hypothèse de voir Zizou à la tête de l'équipe parisienne cette saison n'était pas sans fondement. Car comme nous le précisions le 10 juin, les deux parties ont négocié, régulièrement échangé sur la faisabilité du projet. Il y a quelques grosses heures, Zinédine Zidane était encore très proche du PSG. Mais l'ancien coach du Real Madrid a finalement décidé d'attendre les Bleus.

Ce n'était pas un mirage: Zizou a bien été très proche du banc parisien. A tel point qu'une annonce officielle était même dans les tuyaux du côté de la capitale et que le club préparait des choses à cet effet. La porte s'est finalement fermée très récemment.

La raison est claire: le train de l'équipe de France va peut-être se présenter dans les prochains mois. Didier Deschamps n'a pas prolongé son contrat, qui court jusqu'à la Coupe du monde, et rien ne sera fait en ce sens avant la compétition. Zinédine Zidane n'a pas envie de rater ce train qui pourrait passer.

La porte n'est pas fermée, mais ce ne sera pas cette saison

L'ancien Madrilène ne ferme à aucun moment la porte pour entraîner un jour le PSG. Mais il estime que ce n'est pas le moment, en raison de cette possibilité équipe de France. Tout en ne préjugeant pas de ce que va faire Didier Deschamps après le Mondial et après dix ans à son poste. On ignore d'ailleurs si Zinédine Zidane a reçu ou non des garanties en vue du job de sélectionneur des Bleus. Mais il a décidé d'attendre l'équipe de France.

Le critère Marseille a-t-il été un problème? Non. S'il aurait eu du mal a endossé le maillot parisien en tant que joueur, Zizou aurait agi en professionnel. Il y a peu de clubs en Europe que Zidane pourrait envisager d'entraîner (le Real mis à part) - il ne veut pas aller en Angleterre - mais le PSG en fait partie, au même titre que le Bayern Munich et la Juventus. Reste à savoir si ce n'est - ou non - que partie remise.