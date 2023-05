Le Shakhtar Donetsk champion d'Ukraine au terme d'un match mouvementé face au Dnipro-1

Le Shakhtar Donetsk a été sacré champion d'Ukraine ce dimanche, après une victoire 3-0 dans le choc pour le première place contre le Dnipro-1. Un match particulièrement tumultueux, qui s'est terminé avec une bagarre générale, six cartons rouges et un joueur de champs dans les cages.

Un match du titre rocambolesque. Ce dimanche se jouait le titre de champion d'Ukraine à Lviv, où le Shakhtar Donetsk, premier, rencontrait le Dnipro-1, deuxième. Les joueurs du Donbass se sont largement imposés 3-0, s'offrant ainsi le titre de champion d'Ukraine, dans un match très tendu.

Une bagarre générale à deux minutes de la fin

Alors que le Shakhtar Donetsk menait 3-0 et que la partie semblait terminée, une gigantesque bagarre a éclaté après un mauvais tacle de Nazaryna qui a rendu fou de rage celui visé, Peglow, et son coéquipier Artem Dovbyk. Les deux joueurs du Dnipro-1 en sont venus aux mains avec le milieu du Shakhtar, ce qui a provoqué une bagarre générale. Les joueurs du Donbass,qui fêtaient le titre en sautant le long de la ligne de touche, ont fini par se mêler aux autres.

Au milieu de la bagarre, Yaroslav Rakitskiy, qui a tenté de calmer le jeu a fini par se prendre une grosse droite de Vitaliy Fedoriv et a terminé avec le visage ensanglanté. Au total, six joueurs ont été exclus par l'arbitre, quatre du Dnipro-1 (Ronald Matarrita, Peglow, Oleksiy Gutsulyak, Vitali Fedoriv) et deux du Shakhtar (Yehor Nazaryna et Anatoliy Trubin).

Un joueur de champs dans les cages

Le match a repris à 9 contre 10, puisque trois des cartons rouges du Dnipro étaient destinés à des joueurs sur le banc, et Yaroslav Rakitskiy, frappé juste avant, a enfilé la tunique et les gants de gardien pour finir le match dans les cages, après l'exclusion du gardien du Shakhtar.

Sept minutes plus tard, la rencontre s'est conclue et le Shakhtar a été sacré champion d'Ukraine pour la 14e fois de son histoire. Il s'agit du premier titre décerné suite à l'invasion russe en Ukraine, dans une saison qui a dû être décalée et où de nombreux matchs se sont joués à l'ouest du pays, en raison des combats à l'est.

"Je tiens tout d'abord à remercier les forces armées ukrainiennes, a d'ailleurs salué l'entraîneur du Shakhtar Igor Jovicevic en fin de match. Elles nous ont permis de jouer au football et m'ont permis de réaliser mon rêve, et à l'équipe de réaliser le sien. Onze Ukrainiens ont joué sur le terrain aujourd'hui dans le cadre du Shakhtar. Les supporters du Shakhtar peuvent en être fiers, mais aussi tous les supporters ukrainiens".