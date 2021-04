Le sport face au coronavirus en direct: 8.000 spectateurs à Wembley pour la finale Tottenham-Manchester City

Plus d'un an après l'arrivée de l'épidémie de coronavirus en Europe, la crise sanitaire continue de bouleverser le monde du sport et le quotidien des athlètes. Après le Covid-19, la propagation de plusieurs variants entraîne encore de nombreux reports et modifications du calendrier sportif. Toutes les informations sur les conséquences du coronavirus sur le sport sont à retrouver dans le direct commenté sur RMC Sport.

Du public à Wembley pour la finale Tottenham-Manchester City Les autorités britanniques ont autorisé la présence de 8.000 spectateurs pour la finale de League Cup prévue ce dimanche (17h30) à Wembley entre Tottenham et Manchester City. Cela constituera la plus grosse affluence pour un événement sportif en Angleterre depuis le premier confinement il y a environ 13 mois. 2.000 places ont été allouées aux fans des Skyblues, 2.000 pour les supporters des Spurs et 4.000 billets pour les habitants de Londres vivant à proximité de Wembley, et notamment pour le personnel soignant et les travailleurs essentiels afin de les remercier de leur action pendant la crise sanitaire.



15.000 spectateurs pour la victoire d'Usman à l'UFC 261 Pendant que les huis clos se poursuivent en France, l'UFC a organisé son premier show de l'année avec du public. Pas moins de 15.000 spectateurs étaient massés à Jacksonville en Floride pour l'UFC 261 dans la nuit de samedi à dimanche. Et pour le retour du public, la soirée a été riche en spectacle. Kamaru Usman a brillé pour infliger le premier KO de sa carrière à Jorge Masvidal, Rose Namajunas a surpris Zhang Weili et Valentina Shevchenko a confirmé son statut de reine des poids mouches contre Jessica Andrade.



UBB: le président Marti craint un scénario catastrophe Qualifié pour les demi-finales de Champions Cup et bien parti dans la course à la phase finale de Top 14, l'UBB pourrait voir sa fin de saison bouleversée par le Covid-19. Ce week-end, un huitième cas positif au sein de l'effectif girondin a entraîné le report du match contre Montpellier. Au micro de RMC, Laurent Marti a partagé son inquiétude avant la fin de saison. "On est dans un scénario assez incroyable, a lancé le président de l'UBB. On va, je l’espère, se présenter à Toulouse dans une semaine où on sortira de trois semaines sans match et sans entraînement collectif. Ça nous inquiète énormément."



Bonjour à tous, L'épidémie de coronavirus et notamment ses nombreux variants fragilise encore la bonne tenue des événements sportifs en France, en Europe et dans le monde. Ce week-end, un huitième cas positif au sein de l'UBB a entraîné le report du match de Top 14 entre Bordeaux et Montpellier. Au rayon des bonnes nouvelles, l'équipe cycliste de Tadej Pogacar et Marc Hirschi est autorisée à s'aligner sur Liège-Bastogne-Liège ce dimanche, quatre jours après avoir été interdit de participer à la Flèche Wallone.