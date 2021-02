Le sport face au coronavirus en direct: Chambly battu mais fier de son match

Au terme d'une journée rocambolesque, Chambly s'est finalement incliné à Clermont (1-0). Après la rencontre, le président du club camblysien a fait part de sa fierté à propos de la performance de son équipe.

"La situation peut même être pire dans une semaine. On va croiser les doigts mais c'est très compliqué, a réagi Fulvio Luzi ce samedi au micro de beIN Sport. [...] On est les premiers en Ligue 2 à avoir autant de cas avec 11 joueurs positifs. On va s'accrocher. on est barragiste et rien n'est perdu. On ne nous fait pas de cadeau, c'est clair. Mais c'est la vie. Mon plaisir c'est d'avoir vu une équipe dévastée et démunié parvenir à réaliser un gros match contre le troisième du championnat. Je suis fier de mes garçons."