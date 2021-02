Le sport face au coronavirus en direct: les infos du 22 février 2021

Le monde du sport reste soumis aux aléas de la crise sanitaire et c'est désormais aux différents variants du coronavirus qu'il faut faire face. Les cas positifs se multiplient à cause du variant britannique et les calendriers des compétitions sont toujours autant bouleversés. Retrouvez toutes les informations sur l'impact de Covid-19 sur les athlètes et les événements sportifs dans le direct commenté du jour sur RMC Sport.

La finale de l'Open d'Australie perturbée par la vaccination contre le Covid La victoire de Novak Djokovic contre Daniil Medvedev en finale de l'Open d'Australie a fait face à une conséquence surprenante de la crise sanitaire. A la veille du début de la campagne de vaccination dans le pays, de nombreux fans ont hué les images des premières injections (pour le personnel de santé ou de sécurité) diffusées sur les écrans géants du stade en marge de la cérémonie de clôture. Lors de la cérémonie de remise du trophée au vainqueur, le Serbe Novak Djokovic, la patronne du tennis australien Jayne Hrdlicka s'est fait huer par une partie des 7.500 spectateurs lorsqu'elle a mentionné cette campagne de vaccinations en espérant qu'elle permette de ramener la normalité dans le déroulement des compétitions sportives. Ces spectateurs ont également manifesté leur réprobation quand Mme Hrdlicka a remercié les autorités de Melbourne et de l'Etat de Victoria, où se trouve cette ville, pour avoir permis l'organisation du premier des tournois du Grand Chelem de l'année.



Bonjour à tous Cela fait désormais un peu plus d'un an que l'épidémie de coronavirus a bouleversé le monde et notamment le sport. L'apparition de variants inquiète et a même durement frappé le XV de France ces derniers jours. Si le match du Tournoi des VI Nations contre l'Ecosse n'est pas en danger pour le moment, les Bleus seront privés de plusieurs cadres. Le football n'est pas en reste et l'Euro de l'été prochains suscite toujours autant de questions. Selon la presse anglaise, le Royaume-Uni aurait même proposé à l'UEFA d'accueillir toute la compétition continentale.