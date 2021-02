Coronavirus: Dortmund réprimande Haaland et Can après des célébrations non-masquées

Après leur victoire à Schalke 04 samedi, Erling Haaland et Emre Can ont pris part à des festivités avec 200 supporters rassemblés sans masque devant le centre d’entraînement du Borussia. Une attitude peu goûtée par leur club.

On l’oublie parfois, mais Erling Haaland n’est encore qu’un tout jeune adulte. A 20 ans, celui qui n’en finit plus d’impressionner la planète football à chacune de ses sorties, qu’elle soit européenne (doublé à Séville) ou allemande (doublé à Schalke 04), est aussi capable de commettre des petites bévues, de temps en temps. Ce fut le cas après la belle victoire du Borussia Dortmund samedi lors du derby remporté sur la pelouse de Schalke 04 (0-4), comptant pour la 22e journée de Bundesliga.

Devant environ 200 fans, Haaland et son coéquipier allemand Emre Can ont notamment célébré ce succès important, durant lequel le phénomène norvégien a inscrit un sublime ciseau et marqué ses 16e et 17e buts cette saison en championnat. Cette importante masse de supporters venait d’accueillir de nuit le bus de leur équipe avec des fusées éclairantes devant le centre d’entraînement du Borussia.

Les joueurs ne peuvent que "s’excuser"

Problème: comme le montrent des images diffusées sur les réseaux sociaux, les joueurs – qui sont restés dans leur bus – ne portaient pas de masque et ne maintenaient pas de distance sociale comme l’exige le protocole d’hygiène de la Ligue allemande de football (DFL). L’instance a donc demandé des explications au club, qui a, lui, réprimandé ses joueurs face à ces célébrations "non tolérables". Ajoutant dans un communiqué publié dimanche qu’ils ne pouvaient que "s’excuser" et promettre de s’attacher "à empêcher complètement ces scènes en public à l'avenir avec la police et toutes les personnes impliquées dans un court délai".

En vertu du protocole d'hygiène de la DFL, la Fédération allemande de football (DFB) ne peut sanctionner les infractions au protocole qu’à l'intérieur des stades. Les clubs sont donc responsables de celles qui se produisent dans des situations privées. Le Borussia Dortmund devrait être le premier club à recevoir une amende pour violation du protocole cette saison, indique ESPN ce lundi. La Ligue a assuré qu'elle annoncerait le résultat de son enquête et le montant d’une éventuelle amende pour Dortmund dans le courant de la semaine.