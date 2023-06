Le streamer Amine annonce un événement de five avec Zinedine Zidane et des personnalités

Le streamer Amine va retransmettre ce vendredi sur Twitch un événement auquel va participer Zinedine Zidane. L’ancien n°10 des Bleus disputera trois matchs de five avec d’autres personnalités. Samir Nasri et Mamadou Niang seront de la partie.

Une grande première sur Twitch. Le streamer Amine a annoncé ce lundi un événement à venir avec Zinedine Zidane. L’ancien n°10 des Bleus, sans poste d’entraîneur depuis son départ du Real Madrid il y a deux ans, va participer à une série de matchs de five avec d’autres personnalités. L’event, baptisé "Zidane contre le monde", aura lieu ce vendredi à 17h. Amine a même donné rendez-vous à ses abonnés pour le suivre sur sa chaîne à partir de 16h30.

"Le format, c’est un peu Zidane contre le monde, a précisé le streamer de 28 ans lors d’un de ses live. En gros, il y aura trois matchs de gala avec six équipes en tout. Zidane jouera dans trois équipes différentes et affrontera trois équipes de personnalités." Sur une vidéo promotionnelle relayée sur les réseaux, une partie du casting a été dévoilé. Les anciens footballeurs Samir Nasri et Mamadou Niang en font partie, tout comme les streamers Yannou et Billy.

"Il y aura du beau monde", promet Amine

"Sur l’affiche, il n’y a pas toutes les personnalités, a fait savoir Amine. Il y aura du beau monde. Vous le verrez le jour J. Il y aura d’autres têtes..." Sous le post révélant la diffusion de l’événement, Billy a réagi avec humour: "Est-ce que c’est malpoli si je tente de dribbler Zizou ou d’aller au contact contre lui? Je dois lui laisser la balle à chaque fois ?" Yannou a fait part de son émotion à l’idée de jouer avec le Ballon d’or 1998, qui a pris sa retraite il y a dix-sept ans: "Je vais pleurer sur le terrain pendant 90 minutes".

Suivi par plus de deux millions de personnes sur Twitch, Amine a organisé en novembre dernier l’Eleven All Stars, un match lors duquel des streamers français avait battu des streamers espagnols au stade Jean-Bouin de Paris (2-0). Avant cette affiche, Amine, qui a également monté des matchs de streamers sur petit terrain (les "Five Club"), avait confié à RMC Sport son envie d’organiser d’autres événements dans le futur.