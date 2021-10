Le VAR et le rôle des arbitres plébiscités par les Français selon un sondage

Un baromètre Kantar/La Poste, publié en marge des journées de l'arbitrage, montre toute la considération que portent les Français au rôle difficile qui est celui d'un arbitre sur un terrain de sport.

Les polémiques à répétition autour de l’arbitrage, sous toutes ses formes, sont loin d’éroder la confiance placée par les Français dans les arbitres: tel est le résultat d’un baromètre Kantar/La Poste, réalisé dans le cadre des journées de l’arbitrage.

Un signal positif envoyé aux hommes en noir, alors que leur responsabilité est pointée du doigt chaque week-end, notamment sur les terrains de football, en plein débat sur la "sonorisation" des arbitres, plébiscitée par l’ensemble des acteurs du foot, des joueurs aux arbitres eux-mêmes.

D'après le baromètre, les Français sont d’ailleurs très sensibles aux évolutions de l’arbitrage, et notamment à l’apport de la technologie. Ils sont ainsi entre 87% et 90% à se dire favorable à l’assistance vidéo (VAR), dont l’utilisation est pourtant mal perçue et encore très largement contestée par une partie du milieu du football.

Un rôle de plus en plus difficile à exercer

L’arbitre représente de belles valeurs aux yeux des Français: Il est le garant du respect (93%), de l’esprit sportif (92%), et de la confiance (90%) pour une très large majorité des personnes interrogées. Une excellente perception du rôle de l’arbitre qui peut s’expliquer par le fait que 82% des sondés jugent qu’il est de plus en plus difficile à exercer.

La "sonorisation" des arbitres pourrait permettre d’apaiser le climat de tension qui règne autour de l’arbitrage. La Ligue y songe, les principaux concernés sont pour: le football français envisage d'innover en équipant les arbitres de micros afin de diffuser leurs échanges lors des retransmissions télévisées, histoire d'améliorer la pédagogie mais aussi l'expérience télévisuelle des spectateurs.

Le but d'un tel équipement? Comme au rugby, entendre les explications des arbitres sur leurs décisions et les échanges avec les joueurs, pour mieux comprendre le déroulement des matchs. Pour ce faire, il faudra convaincre l'International Board (Ifab), la très pointilleuse gardienne des lois du jeu, qui doit donner son accord pour toute évolution arbitrale.