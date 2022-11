Carabao Cup: Chelsea, Arsenal, Tottenham... des gros prennent déjà la porte

Ce mercredi, les 16es de finale de la Carabao Cup avaient lieu. Une compétition qui a déjà vu certaines grosses formations comme Chelsea, Arsenal et Tottenham sortir. Manchester City a pu compter sur un grand Riyad Mahrez pour se qualifier.

Avec l’enchainement des matchs en championnat, en Coupe d’Europe et la Coupe du monde qui arrive très prochainement, il aurait été facile d’oublier que ce mercredi, avaient lieu les 16es de finale de la Carabao Cup. Mais cela pouvait valoir le détour, d’autant que de grosses formations anglaises jouaient, avec en prime un choc entre Manchester City et Chelsea.

En forme en Premier League avec une actuelle place de leader, Arsenal s’est incliné 1-3 face à Brighton. Eddie Nketiah avait pourtant ouvert le score pour les Gunners. L’autre club londonien, en l’occurrence Tottenham a aussi perdu contre Nottingham (2-0). Antonio Conte avait pourtant aligné certains cadres comme Harry Kane, Eric Dier et Ivan Perisic. À Londres toujours, West Ham a été surpris par Blackburn (2-2). La partie est allée jusqu’aux tirs au but (10-9 aux tab).

Mahrez élimine Chelsea

Concernant le choc des gros entre Citizens et Blues (2-0), ce sont les premiers cités qui passent le tour suivant. Notamment grâce un grand Riyad Mahrez, buteur sur coup-franc peu après la pause. L’Algérien est également important sur le break signé Julian Alvarez.

À l’aide d’un excellent contrôle dans la surface, l’ancien de Leicester se met en position de frappe même s’il est un peu excentré. Suffisant pour obliger Edouard Mendy à repousser la balle, derrière, l’Argentin n’a plus qu’à pousser dans les filets. Face à Derby County (0-0), Liverpool s’est fait peur et a dû aller jusqu’aux tirs aux buts. Les Reds emportent finalement la mise et ne rejoignent donc pas les gros qui se sont fait surprendre.

Les résultats du soir:

Wolverhampton - Leeds : 1-0

Nottingham - Tottenham: 2-0

Arsenal - Brighton: 1-3

Southampton - Sheffield Wednesday: 1-1 (6-5)

West Ham - Blackburn: 2-2 (9-10)

Newcastle - Crystal Palace: 0-0 (3-2)

Manchester City - Chelsea: 2-0

Liverpool - Derby County: 0-0 (3-2)