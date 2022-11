Aston Villa: Emery justifie son départ de Villarreal en pleine saison

Alors qu’il était en poste à Villarreal, Unai Emery a accepté la proposition d’Aston Villa pour revenir en Premier League. L’ancien entraîneur du PSG explique son choix dans Marca.

Un transfert en plein cœur de la saison. Unai Emery a été débauché contre six millions d’euros par Aston Villa en octobre alors qu’il était en poste à Villarreal depuis 2020. L’Espagnol a accepté la proposition du club anglais pour remplacer Steven Gerrard et l’assume parfaitement dans une interview à Marca, ce mardi.

"J'ai eu la première rencontre avec le président du club, l'Egyptien Nassef Sawiris et il m'a toujours parlé à la première personne, mais toujours avec le soutien de son partenaire Wesley Edens (propriétaire des Milwaukee Bucks, ndlr), a-t-il expliqué. Il m'a parlé du projet d'Aston Villa, d'histoire, d'aujourd'hui et de ce qu'il voulait construire et de ce qu'il avait vu en moi. De ce que j'étais capable de faire. Il m'a convaincu. C'est un homme ambitieux, de parole et il a la conviction de la crédibilité que j'ai en tant qu'entraîneur. Il avait aussi l'accord de son partenaire et de Christian et Johan qui sont responsables du quotidien. En tant qu'entraîneur, j'ai besoin d'une figure qui me regarde dans les yeux et transmette le respect de l’entraîneur que je suis."

Après avoir mené Villarreal au sacre en Ligue Europa, puis en demi-finale de la Ligue des champions, l’ancien entraîneur du PSG s’est laissé tenter par un retour en Premier League trois ans après son départ d’Arsenal. Selon la presse anglaise, il y touche un confortable salaire (sept millions d’euros annuels) mais Emery avance d’autre arguments pour expliquer son choix de quitter le soleil espagnol.

"Toutes les démarches que j'ai entreprises l'ont été d'un point de vue professionnel, assure-t-il. Dans chaque endroit où je suis allé, cela a été pour prendre un morceau de cœur. Joueur et entraîneur. J'ai toujours été clair sur la démarche que je faisais. Quand les objectifs sont atteints, j’évolue. J'ai besoin de sentir qu'il y a un challenge professionnel. J'étais très heureux à Villarreal en remplissant des objectifs professionnels. Il y a eu des succès, mais partir est quelque chose de professionnel où j'apprécie le défi que j'ai à l'avenir avec celui qui frappe à ma porte. J’écoute toujours celui qui frappe à ma porte et puis j'écoute ou non. Villa me fait revenir au Premier League, me met au défi de franchir des étapes dans une ligue aussi compétitive. Je peux construire une équipe pour retourner en Europe."

Il voulait revenir en Angleterre dès sa nomination

Il y voit aussi une manière de prendre une revanche personnelle après son éviction d’Arsenal en 2019 un peu moins d’un an et demi après sa nomination. "Je suis mieux préparé à relever un nouveau défi en Premier League, assure-t-il. J'ai déjà un an et quatre mois d'expérience dans ce championnat. Je pense que ma première année à Arsenal a été agréable. Cela a été brisé par certaines choses que j'ai identifiées et que je vais maintenant essayer d'éviter. J'ai toujours eu un objectif interne d'avoir une nouvelle opportunité et de revenir mieux préparé et je pense qu'à Villarreal j'ai acquis une continuité qui a conduit à me rappeler d'Angleterre. C'est plus un défi qu'une revanche. J'ai dû l'accepter comme quelque chose de très professionnel." Sa nouvelle aventure a bien débuté avec une victoire de prestige face à Manchester United (3-1) dimanche.