"Rien de personnel" Aubameyang prend très cher après la victoire d'Arsenal sur Chelsea

Vainqueur du derby londonien face à Chelsea dimanche, Arsenal a repris sa place de leader de la Premier League. Unique buteur de la rencontre, le défenseur Gabriel en a profité pour tacler gentiment son ancien capitaine Pierre-Emerick Aubameyang, désormais chez les Blues, sur les réseaux sociaux.

Comme si le derby londonien entre Chelsea et Arsenal manquait de piquant, il est celui qui est venu épicer le tout. Titulaire à la pointe de l'attaque des Blues, moins d'un an après avoir été mis à l'écart de celle des Gunners, Pierre-Emerick Aubameyang avait tous les regards fixés sur lui, dimanche à Stamford Bridge. Symbole de ce match crucial, il a vu - malheureusement pour lui - la triste prestation de son équipe se répercuter en premier lieu sur lui.

"Rien de personnel", Gabriel tance gentiment son ancien capitaine

Sur les réseaux sociaux, les supporters d'Arsenal n'ont pas manqué d'égratigner celui qui portait encore le brassard de capitaine il y a de cela quelques mois, et qui avait ouvertement critiqué Mikel Arteta ces dernières semaines. Rapidement après le seul et unique but de la rencontre signé Gabriel (0-1), une capture d'écran a tourné sur Twitter, montrant le défenseur brésilien en train de célébrer son but à quelques centimètres du Gabonais, comme pour le narguer.

Remplacé à la 64e minute par son coéquipier Armado Broja, pas plus en réussite que lui, le visage d'Aubameyang - emmitouflé dans sa doudoune, le regard perdu - en disait long sur le fait que non, les retrouvailles ne s'étaient pas passées comme prévues.

Après le coup de sifflet final, Gabriel en a remis une couche en ciblant de manière détournée l'attaquant des Blues dans un post sur Twitter : "rien de personnel... Londres est rouge !" (la couleur de prédilection des Gunners, ndlr)

L'ancien lillois faisait référence aux déclarations du Gabonais lors de sa signature à Chelsea à la toute fin du dernier mercato estival. Ce dernier, pour soigner sa communication après être passé chez l'ennemi, avait déclaré : "Arsenal, rien de personnel. Je suis de retour, je suis bleu, je suis prêt".

Pour autant, "Aubam" ne semble pas avoir la rancune tenace. Sur Instagram, il a "liké" un post d'un Youtubeur et ancien membre de l'AFTV - la chaîne dédiée aux fans des Gunners - reprenant la célébration de Gabriel avec la légende "rien de personnel". Pas sûr cependant que cela ait plu aux supporters de Chelsea, alors que le club est englué à la 7e place et reste sur une série de quatre matchs sans victoire en championnat (deux défaites et deux nuls)...