Chelsea: Tuchel menace de faire jouer les U23 face à Brentford pour "protéger" ses joueurs

L’effectif de Chelsea est touché par de nombreux cas de Covid-19 et le club avait demandé un report de son match contre Wolverhampton, le week-end dernier. Requête refusée par la Premier League. Afin de protéger ses joueurs, Thomas Tuchel a déclaré envisager de faire jouer les jeunes contre Brentford.

Compte tenu de la propagation du Covid-19 en Angleterre, de nombreuses rencontres de Premier League ont été reportées la semaine dernière. Une mesure dont Chelsea aurait aimé profiter. Avec de nombreux cas positifs au sein de l’effectif, les Blues avaient demandé aux dirigeants de la Premier League de reporter la rencontre face à Wolverhampton dimanche dernier.

Leur requête a été refusée et le troisième du championnat pourrait envoyer un signal fort ce mercredi. Opposé à Brentford (à 20h45) dans la cadre de la Carabao Cup, l’entraîneur Thomas Tuchel a laissé entendre, en conférence de presse, qu’il allait faire jouer les jeunes du club: "Ils (les jeunes) se sont entraînés avec nous hier et aujourd’hui. On les a fait venir pour deux entraînements parce que c’est nécessaire."

Tuchel désemparé face à cette situation

Si ce match de League Cup va sans doute permettre aux talents de la formation de se mettre en évidence aux yeux du coach allemand, cette situation montre à quel point l’effectif du dernier vainqueur de la Ligue des champions est impacté par la situation sanitaire. Un constat qui attriste Tuchel: "C’est totalement contre-nature mais peut-être que nous sommes obligés de le faire. Cela me rend triste parce que ce n’est pas le sport et ce n’est pas ce que nous sommes."

Mais pour le technicien, la priorité n’est plus à la compétition mais à la protection de ses hommes face à cette épidémie: "Nous devons protéger nos joueurs et c’est pourquoi nous avons fait appel à l’académie et nous pensons jouer avec eux. Il peut arriver demain que nous donnions la priorité à la santé, pas au match contre Aston Villa (le 26 décembre à 18h30), et ne prenions aucun risque avec certains de nos joueurs." À voir si malgré cette décision forte, les Blues arriveront à vaincre le promu et se qualifier pour le tour suivant.