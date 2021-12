Premier League: les clubs craignent le retour du huis-clos après le Boxing Day

Les clubs de Premier League s'attendent à devoir fermer leurs stades au public en fin d'année, rapporte la presse anglaise, alors que le Royaume-Uni est en proie à une explosion des cas de Covid-19 liée au variant Omicron.

Des stades vides, voilà ce que craignent les clubs de Premier League, le Premier ministre Boris Johnson ayant refusé de garantir l'ouverture des gradins au-delà de Noël. Tandis que les évènements sportifs se dérouleront à huis clos au pays de Galles et devant des audiences très restreintes en Ecosse, à partir du 26 décembre, pour freiner la flambée des cas de Covid-19, l’Angleterre résiste pour l’instant aux recommandations scientifiques.

Le Boxing Day (26 décembre), point de départ d’une période clé de la saison du foot anglais, au cours de laquelle les équipes jouent trois matches jusqu’au 3 janvier, devrait se dérouler comme prévu. Lundi, la Premier League a décidé de poursuivre normalement son programme surchargé de matches à l'occasion des fêtes de fin d'année. "Notre intention, collectivement, est de maintenir le calendrier actuel des rencontres lorsque cela est possible en toute sécurité", a déclaré la Ligue dans un communiqué.

Le stade, un lieu de circulation active du virus

Face à la flambée du variant Omicron au Royaume-Uni, qui a enregistré lundi 91.743 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures, Boris Johnson a toutefois affirmé "se réserver la possibilité de prendre des mesures supplémentaires pour protéger le public, la santé publique et nos services de santé". En privé, les clubs doutent de plus en plus du fait qu’ils seront autorisés à recevoir du public après le 28 décembre, rapporte le Telegraph.

Les autorités de santé craignent que les matchs maintenus représentent un trop grand risque de propagation du virus dans le contexte actuel. Seulement quatre des dix matches du week-end dernier ont pu avoir lieu normalement en Premier League. Le conseil d'administration de la Premier League a examiné les demandes de report, mais cette option a été écartée en raison d'un supposé risque d'atteinte à l'intégrité de la compétition.

Une décision qui a suscité la colère de certains dirigeants et entraîneurs, notamment celle de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea. Les Blues ont concédé le match nul à Wolverhampton (0-0), alors qu'ils avaient demandé l'annulation de leur match. Une requête qui a été rejetée malgré sept cas de Covid-19. Liverpool, candidat au titre, a également trébuché en faisant match nul 2-2 à Tottenham, avec plusieurs joueurs clés absents à cause du coronavirus.