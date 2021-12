Chelsea: Tuchel reconnaît avoir ignoré les consignes de son staff médical sur Kanté

Près d'un mois après sa blessure face à la Juventus en Ligue des champions, N'Golo Kanté a fait son retour face à Wolverhampton (0-0) dimanche, en Premier League. Le milieu français a joué l'intégralité de la rencontre, alors qu'il n'aurait dû disputer que 45 minutes. Une décision prise par Thomas Tuchel, qui est allé à l'encontre des recommandations de son staff.

"N'Golo Kanté est celui qui fait la différence et que le monde entier veut pour son milieu de terrain. Il nous manque beaucoup". Comme souvent quand il s'agit de Kanté, Thomas Tuchel se montre dithyrambique. Ce mardi 7 décembre, alors qu'il s'apprête à concéder le match nul face à Saint-Pétersbourg (3-3) lors de la 6e et dernière journée de Ligue des champions, l'entraîneur de Chelsea souligne une fois de plus le poids de l'absence de Kanté, blessé au genou face à la Juventus le 23 novembre.

Dimanche 19 décembre, le milieu international français (51 sélections, 2 buts) a fait son retour sur les terrains, face à Wolverhampton (0-0). Mais son temps de jeu lors de ce match interroge, surtout lorsque Tuchel souligne l'importance de Kanté au sein de son équipe. Le coach allemand a admis avoir pris un risque en titularisant le Français au stade Molineux et en le faisant jouer l'intégralité de la rencontre.

"Ce n'était pas le moment de sortir l'un des meilleurs milieux au monde"

"Nous avions reçu comme recommandation de faire jouer Kanté 45 minutes, ce qu'on a simplement ignoré puisqu'on l'a laissé sur le terrain", a expliqué Tuchel après la rencontre. Kanté, qui n'avait plus joué depuis le 23 novembre, avait repris l'entraînement mercredi dernier et avait été laissé sur le banc face à Everton jeudi (1-1). Dimanche, Tuchel n'a pas hésité à le titulariser, en raison des difficultés rencontrées par les Blues ces derniers jours.

"On a sept joueurs touchés par le Covid, d'autres qui étaient blessés. Ce n'était pas le moment de sortir l'un des meilleurs milieux du monde parce qu'il est fatigué. Donc on l'a laissé", a expliqué Tuchel. L'entraîneur allemand a en effet dû se passer de plusieurs joueurs blessés (Jorginho, Ruben Loftus-Cheek) ou positifs au Covid-19 (Kai Havertz, Ben Chilwell, Callum Hudson-Odoi, Romelu Lukaku, Timo Werner).

Un match nul décevant pour les Blues

Résultat, Chelsea s'est présenté à Wolverhampton avec seulement 17 joueurs sur la feuille de match, dont deux gardiens et aucun attaquant sur le banc. Chelsea avait initialement demandé à reporter la rencontre, ce que la Premier League a refusé. Kanté a donc débuté la rencontre au milieu aux côtés de Trevoh Chalobah (habituellement défenseur central) avant que celui-ci ne se blesse et soit remplacé par Saul Niguez.

Tuchel aurait pu faire souffler le milieu de terrain français avec Mateo Kovacic et Ross Barkley sur le banc, mais a préféré compter sur lui jusqu'au bout de la rencontre. Insuffisant pour aller chercher la victoire. Avec ce deuxième match nul de suite, et seulement deux victoires sur les cinq derniers matchs de Premier League, les Blues (3e) comptent désormais six points de retard sur Manchester City (1er) et trois sur Liverpool (2e).