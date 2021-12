Chelsea: Tuchel ne veut pas faire la chasse aux non-vaccinés

Face à l’explosion des cas de contamination au coronavirus, Thomas Tuchel ne veut pas forcer les joueurs à se faire vacciner et refuse de pointer du doigt ceux qui refusent de le faire.

Chelsea n’échappe à la vague de contamination au coronavirus en Angleterre. Sept joueurs ont été testés positifs et manqueront le quart de finale de League Cup contre Brentford, ce mercredi (20h45). Thomas Tuchel a donc fait appel à plusieurs joueurs de l’équipe U23. Il refuse aussi de pointer du doigt les membres de son effectif refusant de se faire vacciner.

"Nous ne pouvons pas forcer les gens à se faire vacciner"

"Je ne veux pas m'impliquer dans le fait de pointer du doigt et de lancer la chasse aux personnes non vaccinées, a déclaré l’entraîneur des Blues. C'est un choix à faire. Je peux avoir un avis mais un joueur peut aussi avoir un avis. Nous ne pouvons pas forcer les gens à se faire vacciner et je ne changerai pas d'avis à ce sujet."

"Je suis vacciné, a-t-il ajouté. J'ai pris la décision pour moi et c'est tout. Je ne suis pas du genre à commenter, je ne suis pas l'expert ici."

L’ancien entraîneur du PSG a tout de même ironisé sur les nombreuses absences de joueurs. "J'aimerais jouer contre nous en ce moment, a souri l’Allemand. Nous devons protéger nos joueurs et leur santé. C'est pourquoi nous avons fait appel au centre de formation. Ce n'est pas un secret et nous pensons jouer avec eux."

Actuellement troisième de Premier League, Chelsea est toujours engagé sur cinq tableaux (dont le Mondial des clubs en février) mais ne négligera pas sa rencontre de ce mercredi contre l’actuel 12e de Premier League. Même si Thomas Tuchel reconnaît qu’il sera dans l’obligation de faire tourner. "Nous nous battons pour chaque compétition et je n'aime pas juger de l'importance d’un match, at-il ajouté. Mais nous sommes obligés de le faire et cela me rend triste parce que ce n'est pas le but du sport. Si vous abusez des joueurs, vous courez le risque que cela se retourne contre les blessures."