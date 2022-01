League Cup: Lukaku copieusement chambré par les supporters de Tottenham

Pour son grand retour sur les terrains, Romelu Lukaku n’a pas marqué face à Tottenham lors de la victoire de Chelsea en demi-finale aller de League Cup face à Tottenham (2-0) mercredi. Le Belge a été chambré par les supporters des Spurs et n'a pas manqué de leur répondre.

Aussitôt excusé, Romelu Lukaku a retrouvé les terrains. Titulaire ce mercredi soir en League Cup à Stamford Bridge au lendemain de ses excuses publiques, l’avant-centre des Blues n’a pas marqué face à Tottenham (2-0) et il a reçu un accueil salé de la part des supporters des Spurs. "Il est l’Inter Milan, il est l'Inter Milan!", lui ont-il lancé. Mais au moment de célébrer le deuxième but, celui de Davies contre son camp (34e), le Belge s'en est souvenu et a répondu par un index posé sur ses lèvres.

"On t'aime encore"

La semaine dernière, Lukaku avait publiquement critiqué les choix de son entraîneur Thomas Tuchel dans un entretien accordé à Sky Sport, où il avait aussi clamé son envie de retrouver un joue l’Inter, quelques mois seulement après son départ. Une sortie médiatique qui a agacé son coach, au point de le sortir du groupe pour la rencontre face à Liverpool (2-2).

Si l’avant-centre belge s’est procuré plusieurs occasions face aux Spurs, comme une tête décroisée en fin de première période ou une reprise dans la surface au cours du temps additionnel du second acte, c’est Kai Havertz qui a rapidement donné l'avantage aux Blues (5e). Et une avance confortable avant le match retour la semaine prochaine avec le csc de Davies. Pour rappel, l’autre demi-finale aller de la League Cup entre Arsenal et Liverpool, a été reportée en raison de cas de Covid dans l’effectif des Reds.