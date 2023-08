Leagues Cup: séquence lunaire, le gardien des Tigres réalise un tour de magie... en pleine séance de tirs au but

Si André-Pierre Gignac a brillé et marqué face à Vancouver (1-1, 5 tab à 3), vendredi soir, en 16e de finale de Leagues Cup, le gardien des Tigres Nahuel Guzman a lui aussi assuré le show lors de la séance de tirs au but en réalisant un tour de magie juste avant le tir au but d’un adversaire… qui a bien sûr échoué.

Ce coup-là, on ne l’avait encore jamais vu. Si Nahuel Guzman voulait faire parler de lui, c’est réussi. Vendredi soir face à Vancouver, le gardien de but des Tigres de Monterrey a été l’un des grands artisans de la qualification de l’équipe mexicaine pour les 8es de finale de Leagues Cup, une compétition qui réunit des clubs de MLS et Liga MX, le championnat mexicain. Après le show André-Pierre Gignac, auteur de l’égalisation après la pause sur un somptueux retourné acrobatique, le portier argentin (37 ans) a lui aussi assuré le spectacle lors des tirs au but.

Un pari osé et gagnant

La séance débute par un mime. L’international argentin (il compte 6 sélections) tente de déconcentrer son premier adversaire avec le célèbre mime d’un homme face à un mur. Raté. Le milieu de terrain de Vancouver Pedro Vite ne rate pas la cible. Mais le meilleur est à venir.

Avant que Ranko Veselinovic ne s’élance pour le 4e penalty de l’équipe canadienne, Nahuel Guzman se lance dans un improbable tour de magie. Dans sa cage, l’Argentin fait signe au tireur d’attendre avec sa main avant de se pencher et sortir de son nez (ou du moins c’est ce qu’il fait croire) un interminable ruban coloré qu’il dépose au pied de son poteau. Un pari osé et gagnant pour le prestidigitateur Guzman puisqu’il stoppe dans la foulée le tir du défenseur de Vancouver. En 8es de finale de Leagues Cup, les Tigres et leur magicien défieront mardi soir l’autre club de Monterrey, les Rayados du CF Monterrey.