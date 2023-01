Lens: "C’est un leader", Openda favorable à la nomination d’Henry à la tête des Diables Rouges

A l’image de certains de ses coéquipiers en sélection, Loïs Openda serait ravi de voir Thierry Henry à la tête de l’équipe de Belgique. L’attaquant du RC Lens l’a fait savoir ce lundi lors de son passage en conférence de presse.

Depuis son élimination lors de la phase de poules de la Coupe du monde 2022, la Belgique attend de savoir qui va prendre la relève de Roberto Martinez. Et en ce début d’année, un nom revient avec insistance pour succéder au technicien espagnol, fraîchement nommé à la tête du Portugal: celui de Thierry Henry. Selon Het Laatste Nieuws, le Français de 45 ans souhaiterait devenir le nouveau sélectionneur des Diables Rouges et l’aurait fait savoir de manière informelle à la fédération belge. Henry fait partie du staff de l’équipe depuis 2021, après une première expérience entre 2016 et 2018.

Plusieurs joueurs, comme Romelu Lukaku ou Toby Alderweireld, ont déjà donné leur approbation dans la presse. Interrogé à ce sujet, Loïs Openda s’est lui aussi déclaré favorable à la prise de pouvoir de "Titi" Henry dans le plat pays. "Moi, je suis pour, comme certains joueurs l’ont dit dans les médias, parce que c’est quelqu’un qui connaît déjà l’équipe, qui a une bonne mentalité, estime l’attaquant de Lens. Il a de l’expérience et je pense qu’on a besoin de quelqu’un qui en a. Si c’est Thierry Henry, je pense que c’est une bonne chose. Moi aussi j’ai de bons contacts avec lui. J’apprends parce que je sais que ça a été un très grand attaquant. Je suis les conseils qu’ils m’a donnés. Et si ça peut être le coach, ça continuera comme c’était avant."

"Il a fait de grandes choses avec la France"

"Bien sûr que c’est un leader, poursuit-il au sujet de l’ancien attaquant de l’équipe de France, champion du monde 1998 et vainqueur de l’Euro 2000. C’est quelqu’un qui veut toujours gagner. C’est Thierry Henry. Il a fait de grandes choses avec la France. Quand il est venu avec la Belgique, il a voulu nous donner cette même envie. Je pense qu’il est là, ce sera un leader et il montrera qu’il peut faire une belle carrière en tant qu’entraîneur."

Actuellement consultant pour plusieurs médias, Thierry Henry a déjà occupé deux fois le poste d’entraîneur principal depuis la fin de sa carrière de joueur, à l’AS Monaco (2018-209) et à l’Impact de Montréal (2019-2021). Jamais en tant que sélectionneur.