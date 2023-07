Les larmes de Diego Godin pour son dernier match avant la retraite

Diego Godin a disputé dimanche son dernier match en tant que joueur professionnel, lors d'une défaite de Velez face à Huracan (1-0). Le défenseur uruguayen de 37 ans tire sa révérence après vingt ans de carrière.

Une soirée pleine d'émotions. Diego Godin a disputé dimanche son tout dernier match en tant que joueur professionnel au stade Tomás Adolfo Ducó, où son club de Vélez s'est incliné 1-0 face à Huracán en clôture du championnat argentin. Le défenseur uruguayen de 37 ans avait annoncé sa retraite en amont.

"Maintenant, j'ai d'autres priorités"

A la fin du match, Diego Godin est venu répondre aux journalistes les larmes aux yeux, très ému: "Ce sont des larmes de joie, d'une carrière pleine de réussites et de défaites. Plus de défaites que de réussites, mais beaucoup de sacrifices. Je me suis toujours donné à fond pour mes coéquipiers, mes équipes et le peuple. Toujours avec respect pour mes coéquipiers et mes adversaires. Je me souviens beaucoup de ma famille qui m'a aidé à être ici."

"Je voulais prendre la décision de cette façon, étant en bonne santé, cela peut sembler surprenant, mais j'y réfléchissais depuis un moment, a ajouté l'Uruguayen. Maintenant, j'ai d'autres priorités. Ma famille est en Uruguay et je suis récemment devenu papa. Je veux me reposer et profiter d'autres choses, en laissant une bonne image sur le terrain."

Pas de duel contre Cavani

Une réponse faisant écho aux rumeurs l'envoyant à Nacional, club uruguayen où il est passé pendant une saison. Mais l'ancien capitaine de la Celeste avait pris sa décision d'arrêter, après la naissance de sa fille, le mois dernier. Il quitte l'Argentine juste avant l'arrivée d'Edison Cavani à Boca Juniors, alors que les médias uruguayens s'enthousiasmaient d'imaginer les deux vétérans s'affronter.

En vingt ans de carrière, l'ancien capitaine de l'Atletico Madrid a disputé 627 matches professionnels, marqué 38 buts et remporté 10 titres, dont deux Ligue Europa et trois Super Coupes de l'UEFA, avec l'Atletico de Madrid.