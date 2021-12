Ligue 1: Labrune expose ses idées pour sauver le foot français

Vincent Labrune était entendu au Sénat ce mercredi matin, l’occasion pour le président de la Ligue de football professionnel (LFP) de dévoiler un peu plus précisément son projet d’avenir.

Vincent Labrune, président de la Ligue de football professionnel, et son directeur général, Arnaud Rouger, ont répondu ce mercredi matin aux interrogations des sénateurs concernant l’avenir du football français. En préambule de la présentation de son projet de régulation du football professionnel, qu’il a décliné point par point, le patron de la LFP a mis en garde contre le risque de déclassement qui menace la France dans ce domaine.

Pour écarter ce risque qui pèse sur les clubs, Labrune a déclaré vouloir "recréer une compétition nationale ultra-performante, attrayante, spectaculaire" en un temps record, et ce afin de maximiser l’appel d’offres domestique qui arrive en 2023. Mais la France, dit-il, ne pourra pas s’économiser sur l’effort à fournir pour permettre à ces clubs d’être performants sur la scène européenne sur la même période.

Par ailleurs, Vincent Labrune s’est dit confiant dans la création de la société commerciale qui permettrait à la LFP de s’adjoindre un partenaire stratégique capable de lui apporter des fonds pour renflouer ses finances et développer ses revenus. Une ambition connectée aux autres projets de réforme. "Tout est lié", a-t-il assuré. Labrune a également apporté des précisions importantes au sujet du salary cap qu’il souhaiterait mettre en place au niveau des clubs. Un projet bien avancé, selon ses dires.

Plafonner les effectifs, inciter les pépites à rester...

"On travaille avec la DNCG et l’UEFA sur la mise en place d’un salary cap qui va prendre la forme d’un ratio maximal de masse salariale sur le chiffre d’affaires. C’est fait. C’est en cours", a-t-il déclaré. La LFP réfléchit aussi à une piste de réforme pour imposer un plafonnement des effectifs par club: "On est en train d'y travailler avec les dirigeants de clubs. L'idée serait de plafonner les effectifs à 24 joueurs par club, hors contrat jeune, qui passerait à 5 ans et qui ne serait pas plafonné dans ce cas."

Au relais de son président, qui a parfois donné l’impression d'être un peu agacer par certaines questions, Arnaud Rouger a détaillé cette réforme envisagée qui vise à retenir les pépites du championnat de France pour mieux contrôler l’exode des plus talentueux d’entre elles: "On travaille avec l’UNFP pour voir dans quelles conditions des contrats de cinq ans pourraient être proposés à des joueurs. Vraisemblablement, ce ne serait pas cinq ans en une fois, mais plutôt trois ans, plus des prolongations en fonction de la participation du joueur à un certain nombre de matches."

"Le contrat de cinq ans (passage de trois à cinq ans du premier contrat pro) est directement lié à la limitation des effectifs qu’on est en train de faire valider par les dirigeants de clubs, a précisé Vincent Labrune. L’idée serait de plafonner nos effectifs à 24 joueurs pour éviter justement les aberrations qu’on a pu avoir dans certains clubs où on arrivait à 72 contrats pros. Les seules exceptions qu’on ferait justement à ces 24 joueurs seraient les jeunes talents, ils rentreraient plus rapidement dans les effectifs."