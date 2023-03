Affaire Negreira: "convaincu" que le Barça n’a pas triché, Piqué réclame des éclaircissements

Dans un entretien accordé à Marca, Gerard Piqué se dit persuadé que le Barça n’a jamais tenté d’acheter des arbitres, malgré les poursuites engagées par la justice catalane et les soupçons qui pèsent sur le club blaugrana. L’ex-défenseur espagnol souhaite tout de même que le Barça s’explique sur les paiements adressés à José Maria Enriquez Negreira, un ancien patron de l’arbitrage.

Après avoir rangé ses crampons en fin d’année dernière, Gerard Piqué s’occupe désormais de la Kings League, une compétition hybride qui rassemble des streamers, des personnalités et d’anciennes stars du ballon rond en Espagne. Mais l’ancien défenseur du Barça garde un œil attentif à l’actualité de son club formateur. Et il suit évidemment l’affaire Negreira.

La justice catalane a engagé des poursuites contre le Barça (et certains de ses anciens dirigeants), soupçonné de corruption en raison d’une série de paiements adressés José Maria Enriquez Negreira, l’ancien vice-président de la commission technique des arbitres. Ce dernier a reçu près de sept millions d’euros entre 2001 et 2018.

Les enquêteurs le soupçonne d’avoir œuvré dans les intérêts du Barça en échange de ces versements d’argent. Une version à laquelle ne croit pas Gerard Piqué. Mais le champion du monde 2010 réclame toute de même des éclaircissements aux dirigeants du Barça. A commencer par le président Joan Laporta.

"Il faut comprendre la raison de ces factures"

"C’est difficile de donner une réponse quand je n'ai pas l'information personnellement, réagit-il dans une interview à Marca. A aucun moment les joueurs n'ont été au courant, mais nous ne sommes pas au courant de beaucoup d'autres choses qui se passent dans un club. C'est à Laporta qu'incombe désormais la tâche d’en parler et il expliquera à un moment donné ce qu'il en est exactement. Je suis absolument convaincu que le Barça n'a jamais acheté les arbitres. Mais il faut comprendre la raison de ces factures."

En replongeant dans ses souvenirs, Gerard Piqué assure qu’il n’a jamais eu l’impression que le Barça était avantagé par les arbitres plus qu’un autre club. "Je me réfère aux faits. Il est clair qu'ils nous ont parfois favorisés, mais qu'ils nous ont aussi nui à d'autres occasions, assure l’ex-défenseur central, âgé de 36 ans. C'est quelque chose qui arrive dans le football. Je me souviens du championnat que nous avons perdu contre l'Atlético de Madrid à domicile. Nous avons fait match nul 1-1 et nous devions gagner. Ils ont refusé un but qui était légal. Cela n'a aucun sens. Il suffit de bien l'expliquer, c'est tout".