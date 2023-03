Après sa chanson, Piqué rappelle à Shakira qu'ils "doivent protéger leurs enfants"

Sur les ondes de la RAC1, Gerard Piqué s'est exprimé pour la première fois depuis son divorce avec Shakira. L'ancien défenseur du Barça rappelle à la chanteuse qu'ils doivent avant tout "protéger leurs enfants".

Nouveau round entre Gerard Piqué et Shakira. Depuis leur divorce, l'interprète colombienne a beaucoup fait parler après sa nouvelle chanson produite avec un DJ argentin, dans laquelle elle s'en prend à son ex-mari - sans le nommer: "Tu as changé une Ferrarri contre une Twingo, une Rolex contre une Casio", "Tu m'as laissé la belle-mère pour voisine, avec la presse à la porte et des dettes au fisc". S'en sont suivies des piques et des provocations.

Invité de la RAC1 ce mardi, Gerard Piqué s'est exprimé pour la première fois depuis sa séparation. L'ancien défenseur catalan reconnaît avoir "écouté la chanson" mais il ne veut pas s'étaler sur le sujet, préférant penser à ses deux fils (Milan, 9 ans, et Sasha, 7 ans).

"Je veux juste que mes enfants aillent bien"

"Nous avons une responsabilité, ceux d'entre nous qui sont parents doivent protéger leurs enfants. Chacun prend ses propres décisions. Je veux juste que mes enfants aillent bien. J'ai toujours eu une relation étroite avec mes enfants. Rien ne me rend plus heureux que de rendre mes fils heureux, confie Piqué. Chacun prend les décisions qu'il pense être les meilleures. Je fais les choses d'une certaine façon, j'essaie de les faire de la meilleure façon. Je vais bien, je suis heureux. J'ai hâte de continuer à faire des choses et que le Barça continue à gagner".

Il y a quelques jours, Shakira avait également pris la parole à la télévision mexicaine, rappelant que sa séparation avec l'ancien footballeur n'était pas "normale". " C'est difficile d'en parler, surtout parce que je le traverse toujours, que je suis sous le regard du public, et parce que notre séparation n'est pas une séparation normale. Cela a donc été difficile, non seulement pour moi, mais aussi pour mes enfants. Quand une femme affronte la vie, elle en ressort plus forte. Maintenant, je me sens complète. Je me sens plus forte qu'une lionne. "