Barçagate: jambons, raquettes de plage… les cadeaux improbables faits aux arbitres avec l’argent du Barça

Selon El Mundo, l’ancien numéro deux de l’arbitrage espagnol, José María Enriquez Negreiro a offert plusieurs cadeaux avec l’argent versé par le Barça pendant de nombreuses années.

Des billets de match, des jambons, des plateaux de fruits de mer… Selon des documents du fisc espagnol consultés par El Mundo, José María Enríquez Negreira, ancien numéro deux de l’arbitrage espagnol (CTA), a offert une multitude de cadeaux divers et variés à plusieurs arbitres avec l’argent versé par le Barça pendant 17 ans.

10.000 euros de jambons

Ces présents apparaissent comme dépenses déductibles d’impôt sur les comptes l’ancienne société de Negreira, Dasnil. Pour le fisc, ces opérations cachaient donc des cadeaux aux arbitres. L’ancien numéro 2 de la commission technique de l’arbitrage (CTA) a fait passer comme charges déductibles du matériel d’arbitre (dont 1.500 cartonnes jaunes et rouges, ainsi que leurs porte-cartes correspondant) mais aussi 10.000 euros de jambons, des billets pour des matchs de football, des raquettes de plage, des parapluies ou encore des sacs isothermes.

Il en a fait de même avec "des tire-bouchons, des grille-pain, des sandwichs, des couvertures, des pantalons ou des stylos pointeurs laser". Les factures révèlent aussi que Negreira a invité des arbitres à manger dans des restaurants de fruits de mer à Madrid et à Barcelone, pour des montants parfois supérieurs à 2.000 euros le repas. D’autres notes font état d’achat de "confiseries, vins, liqueurs et fromages, l'achat de tickets de loto en grande quantité, et des invitations diverses".

Negreira a justifié cette dernière ligne de dépense face au fisc comme des attentions pour ses engagements. Il a également assuré que les destinataires des billets les ont régulièrement remboursés par virement bancaire. La justice catalane a récemment poursuivi le FC Barcelone et ses anciens administrateurs pour "administration déloyale, corruption dans les affaires dans sa modalité sportive et faux documents". La juge d’instruction du tribunal de Barcelone a ainsi suivi la position du parquet selon laquelle les paiements au vice-président de la CTA étaient dirigés pour que Negreira fasse "des actions tendant à favoriser le FCB dans la prise de décisions des arbitres dans les matchs joués par le club, et donc dans les résultats des compétitions".