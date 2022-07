Mercato: Lewandowski a confirmé à Xavi son envie de rejoindre le Barça

Déterminé à quitter le Bayern Munich durant ce mercato estival, à un an de la fin de son contrat, Robert Lewandowski a fait d'un transfert au FC Barcelone sa priorité. Le Polonais l'a redit à Xavi, qu'il a croisé cette semaine lors de ses vacances.

Cela fait bientôt deux mois que Robert Lewandowski a annoncé sa volonté de quitter le Bayern Munich cet été. Le 14 mai dernier, le Polonais avait confirmé les informations de la presse allemande et lancé une petite bombe : "J'ai informé Hasan (Salihamidzic, directeur sportif du club bavarois) que j'ai pris ma décision et que je ne prolongerai pas mon contrat avec le FC Bayern. J'ai dit à Hasan que si une offre arrive, alors il faudra l'étudier, aussi dans l'intérêt du club. Les deux parties doivent penser à l'avenir. Je ne peux pas en dire plus." En fin de contrat en 2023, il espérait alors vite trouver une solution pour faire ses valises et prendre la direction de l’Espagne.

Lewandowski prêt à sécher la reprise du Bayern

Mais depuis rien n’a changé ou presque. Le deuxième du Ballon d’or 2021 attend toujours que le Bayern se mette d’accord avec le Barça autour d’un transfert. Ce n’est pas faute de mettre la pression sur ses dirigeants. "Une chose est certaine : mon histoire avec le Bayern a touché à sa fin. Après tout ce qui s'est passé au cours des derniers mois, je ne peux pas imaginer de poursuivre une bonne coopération. Je me rends bien compte qu'un transfert sera la meilleure solution pour chacune des deux parties", disait-il fin mai. Avant d’en remettre une couche début juin : "Quelque chose s'est éteint en moi et c'est une chose que tu n'arrives pas à surmonter, à rattraper. Je veux davantage d’émotions dans ma vie." Et ça passe selon lui par une signature à Barcelone, qui aurait revu son offre à la hausse en proposant en début de semaine 40 millions d’euros plus cinq millions de bonus pour convaincre le Bayern de le laisser partir.

Le Polonais, lui, profite actuellement de ses congés. Mercredi, il était avec sa compagne à Ibiza où il a croisé un certain… Xavi lors d'une soirée dans un restaurant. Si cette rencontre n’était pas prévue, les deux hommes en auraient profité pour échanger quelques minutes selon le quotidien AS. Après avoir parlé de leurs familles et de leurs vacances, Lewandowski aurait confirmé au coach du Barça son souhait d’évoluer dans son effectif la saison prochaine. "J’ai vraiment envie de t’avoir comme entraîneur", aurait-il dit. D’après AS, le Bayern réclamerait 60 millions d’euros pour son attaquant de 33 ans, mais Barcelone aurait bon espoir de conclure ce deal pour un montant avoisinant les 50 millions d’euros. Lewandowski, lui, serait prêt à sécher la reprise prévue à Munich le 12 juillet prochain, alors que Xavi aimerait l’avoir avec lui pour le début de la tournée américaine du Barça programmée le 16 juillet.

Interrogé à ce sujet samedi par les médias espagnols, le président Joan Laporta n'a pas souhaité trop en dire : "Lewandowski est un joueur du Bayern. Tout le monde sait que c'est un grand joueur, mais je préfère rester discret parce que c'est un joueur du Bayern. Nous savons qu'il a dit publiquement qu'il voulait venir au Barça et nous sommes très flattés, mais nous avons tout le respect pour le Bayern Munich, qui est l'un des meilleurs clubs du monde. Nous nous respectons entre clubs."