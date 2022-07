Mercato: le Barça ou le Bayern? La femme de Lewandowski s'impatiente

Interrogée sur Instagram par un internaute, Anna Lewandowska aimerait bien "savoir" si son époux Robert Lewandowski va rejoindre le FC Barcelone au cours du mercato estival.

Anna Lewandowska aimerait bien être fixée. Dans une série de questions-réponses sur Instagram, la mannequin polonaise a été interrogée sur l'avenir de son mari Robert Lewandowski, courtisé par le FC Barcelone et désireux de quitter le Bayern Munich. "Ta grande famille vient-elle au Barça?", lui a demandé un internaute. "J'aimerais bien savoir cela aussi", a-t-elle répondu, avec une photo de ses enfants et de son époux en vacances.

Lewandowski de retour à Munich pour la reprise de l'entraînement

Robert Lewandowski s'est présenté mardi à Munich pour une série de tests médicaux préalables à la reprise de l'entraînement avec le club bavarois, toujours en discussion avec les dirigeants catalans sur un éventuel transfert. La superstar du Bayern est arrivée en voiture à l'hôpital Barmherzige Brüder de la ville, précédé par les internationaux allemands Manuel Neuer, Thomas Müller et Leroy Sané. Les prochains jours devraient être décisifs pour l'international polonais qui a dit publiquement en mai qu'il souhaitait quitter le Bayern cet été.

Selon plusieurs médias, le FC Barcelone a relevé son offre et proposait fin juin au Bayern 40 millions d'euros plus cinq millions de bonus, pour recruter l'attaquant âgé de 34 ans. Malgré la volonté du joueur de partir à un an de la fin de son contrat, après huit saisons en Bavière, le club bavarois se montre pour l'instant inflexible à l'égard du FC Barcelone qui multiplie les sollicitations.