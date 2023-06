Après le départ Benzema, qui sera le nouveau capitaine de Real Madrid?

Après le départ de Karim Benzema, le Real Madrid va devoir s'activer sur le mercato pour remplacer son buteur. Mais c'est aussi pour le rôle de capitanat que le club espagnol va devoir trouver une solution.

Qui pour remplacer Karim Benzema ? Non pas sur le terrain mais en tant que capitaine du Real Madrid. C'est l'une des questions que se pose la presse madrilène.

En règle générale, pour trouver son capitaine, le Real Madrid fonctionne à l'ancienneté. C'est par ce biais que Karim Benzema avait récupéré le brassard suite au départ de Marcelo. Le latéral brésilien, arrivé en 2007, en avait hérité avec le départ de Sergio Ramos. Au début de chaque saison, le Real Madrid nomme quatre capitaines dont un principal. Cette année, on retrouverait Karim Benzema, avec Nacho Fernandez, Luka Modric et Dani Carvajal.

La logique voudrait Nacho, la raison plutôt Modric

Maintenant que Karim Benzema va quitter le Real Madrid, plusieurs options s'offrent au club présidé par Florentino Perez. La logique voudrait que Nacho Fernandez, arrivé en 2011, prenne la relève. Mais le joueur formé au Real Madrid n'est pas un titulaire indiscutable mais plus un joueur de rotation. D'autant plus que le défenseur espagnol a son contrat qui expire à la fin du mois et n'a toujours pas prolongé malgré une offre de prolongation de la part du club. Selon la presse italienne, Nacho Fernandez est très proche de rejoindre l'Inter.

Ensuite, Luka Modric, arrivé en 2012, fait office de favori. Le Croate, également, a son contrat qui expire à l'issue du mois. Cependant, contrairement à certains joueurs qui ont déjà quitté le Real Madrid, Modric devrait bien prolonger d'une saison dans la capitale espagnole. Tout porte à croire, qu'il sera le nouveau capitaine du Real Madrid.

Dans la hierarchie, on retrouverait ensuite Dani Carvajal, arrivé en 2013, et Toni Kroos, qui a rejoint le Real Madrid en 2014. Lucas Vazquez, Madrilène depuis 2015, est également un candidat pour figurer en 4e position, notamment en cas de départ de Nacho.