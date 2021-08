Real Madrid: pourquoi Benzema devrait souvent porter le brassard de capitaine

Karim Benzema a grimpé dans la hiérarchie des capitaines avec le départ de Sergio Ramos et devrait souvent le porter en match en raison de la perte de vitesse de Marcelo, nouveau numéro 1, sur le terrain.

Karim Benzema a fait son retour à l’entraînement du Real Madrid, mercredi cinq semaines après l’élimination de la France en huitièmes de finale de l’Euro 2021. Il a retrouvé Carlo Ancelotti, nommé entraîneur en remplacement de Zinédine Zidane, six ans après son départ du club. Un technicien apprécié de l’effectif et de Benzema qui l’a salué avec un grand sourire. L’attaquant français s’apprête à vivre une saison particulière pour plusieurs raisons. Il devrait déjà retrouver le rythme international en étant retenu avec l’équipe de France lors des rassemblements de la sélection, qu’il a manqués pendant près de six ans.

Il va aussi se voir confier de nouvelles responsabilités au Real. Les départs de Sergio Ramos (libre et désormais au PSG) et de Raphaël Varane (Manchester United) l’ont fait grimper dans la hiérarchie des capitaines. Selon Marca, il figure désormais en deuxième position derrière le latéral gauche brésilien, Marcelo. Mais ce dernier a peu joué la saison dernière (19 matchs). Il fera de nouveau face à la concurrence de Ferland Mendy et Miguel Gutierrez. Benzema, lui, va démarrer la saison comme titulaire incontestable. Il devrait donc porter régulièrement le brassard sur le terrain. Ce qui lui est déjà arrivé à 16 reprises la saison passée.

Pour Ancelotti, Benzema doit marquer 50 buts

Pour son retour, Ancelotti va retrouver un joueur changé et désormais leader d’attaque. En 2015, le Français évoluait dans l’ombre de Cristiano Ronaldo et de Gareth Bale (de retour du prêt à Tottenham). "Benzema doit marquer 50 buts et non 30, et Vinicius doit également en marquer plus", a confié le technicien italien en début de saison.

Le Real va vivre une mini-révolution avec le brassard cette saison puisque le capitaine numéro 1 a toujours été espagnol depuis 1902. Marcelo mettra un terme à cette longévité. Benzema, lui, va prochainement étendre son contrat avec les Merengue, qu’il a rejoint en 2009 en provenance de Lyon. Il devrait prolonger d’une saison, jusqu’en 2023.