Football: après sa séparation avec Shakira, Piqué s’affiche avec sa nouvelle petite amie

Tout juste retraité du football et séparé de la chanteuse Shakira, Gerard Piqué s’est affiché ce mercredi soir avec sa nouvelle compagne. L’ancien défenseur du Barça a ainsi officialisé son couple avec le mannequin Clara Chia.

Gerard Piqué n’est plus footballeur professionnel mais l’ancien défenseur du Barça continue de faire parler de lui dans la presse et sur les réseaux sociaux. Le patron de l’entreprise Kosmos, en conflit avec l’ITF autour de la Coupe Davis ou qui veut révolutionner le foot avec la Kings League, se retrouve encore au cœur de l’actualité pour la fin de sa relation avec Shakira.

Après des années de vie commune, le couple star s’est séparé avec fracas. L’artiste colombienne s’est même payée son ex-mari avec un tacle à peine voilé dans une chanson. Gerard Piqué, lui, semble bel et bien passé à autre chose et a profité d’un message posté mercredi sur les réseaux sociaux pour confirmer sa relation avec Clara Chia.

Les piques continuent entre Piqué et Shakira

Il a donc suffi d’une photo, sans légende, pour voir le couple confirmer les rumeurs insistantes à leur sujet. Le champion du monde 2010 et le mannequin ont déchaîné les passions avec cette publication de Gerard Piqué. Si certains anciens coéquipiers du défenseur ont salué la nouvelle, comme Riqui Puig ou Carles Alena, d’autres internautes ont moins bien accueilli l'information et ont eu un mot pour Shakira.

Sans surprise, la chanteuse sud-américaine n’a pas réagi. En même temps, elle ne s’était pas privée de faire savoir ce qu’elle en pensait dans son dernier album. Via un morceau, celle qui a eu deux garçons avec Gerard Piqué a réglé ses comptes avec lui et égratigné Clara Chia.

"Tu as changé une Ferrari pour une Twingo", a ainsi lancé la Colombienne dans les paroles d’une chanson. Avant d’enchaîner: "Tu as remplacé une Rolex par une Casio". Après ces deux attaques, Gerard Piqué avait répondu en s’affichant au volant d’une Twingo puis en signant un partenariat avec la marque Casio.

Une manière de montrer son soutien envers Clara Chia, sa nouvelle petite amie. Pendant ce temps, le morceau de Shakira sur leur rupture compte plus de 205 millions de vues sur YouTube et plus de 144M d’écoutes sur Spotify.