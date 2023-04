Atlético: Fernando Torres va devenir l'entraîneur de la réserve

À 39 ans, Fernando Torres va devenir l'entraîneur de l'équipe réserve de l'Atlético de Madrid la saison prochaine, après avoir été le coach des moins de 19 ans des Colchoneros.

Légende de l'Atlético du haut de ses 128 buts en 390 matchs avec les Colchoneros dans sa carrière de joueur, Fernando Torres va imprégner encore un peu plus sa patte sur l'histoire du club madrilène. La Cadena Cope indique ce jeudi que, la saison prochaine, "El Niño" va prendre en charge l'équipe réserve, puisque l'entraîneur actuel, Luis Garcia Tevenet, va intégrer le staff de Diego Simeone dès le début du prochain exercice.

Quart de finaliste de Youth League avec les U19 cette saison

Depuis 2021, Fernando Torres était l'entraîneur de l'équipe des moins de 19 ans de l'Atlético de Madrid. Cette saison, l'ancien buteur a mené les jeunes Colchoneros en quarts de finale de la Youth League, lesquels ont été battus par l'AC Milan (0-2). Sous sa houlette, l'Atlético s'était même hissé en demi-finales en 2022, avant d'être balayé par Salzbourg (0-5).

L'Espagnol (110 sélections, 38 buts), champion du monde et double champion d'Europe avec la Roja, a pris sa retraite de joueur en 2019 après un dernier exil à Sagan Tosu, au Japon. Avec l'Atlético, l'attaquant également passé par Liverpool et Chelsea, a remporté le championnat de deuxième division en 2002 et la Ligue Europa en 2018, au terme d'une finale remportée face à Marseille (3-0) à Lyon.