Atlético-Getafe: image insolite, Correa découvre qu’il a marqué… depuis le banc

L’Atlético de Madrid a été tenu en échec par Getafe ce samedi lors de la 20e journée de Liga (1-1). Les Colchoneros avaient pourtant été lancés par Angel Correa, qui a vu son but être validé… alors qu’il était remplaçant.

L’Atlético de Madrid perd encore des points. Ce samedi, les hommes de Diego Simeone ont été tenus en échec au Civitas Metropolitano par Getafe (1-1), lors de la 20e journée de Liga. Après une première période bien terne, les coéquipiers d’Antoine Griezmann ont trouvé la faille grâce à Angel Correa à l’heure de jeu.

Sur un corner, l’international argentin a profité d’un mauvais dégagement de David Soria pour fusiller le portier de Getafe. Un but dans un premier temps refusé. Dans la foulée, l’entraîneur de l’Atlético décide de faire sortir son joueur, remplacé par Yannick Carrasco.

Les Colchoneros perdent des plumes

Le temps des changements, l’arbitre Antonio Mateu Lahoz est alerté par le VAR pour vérifier le but. Plus de deux minutes plus tard, le soulagement est de mise pour les Madrilènes, qui partent fêter l’ouverture du score sur le banc des remplaçants, où Correa avait pris place quelques secondes plus tôt.

Malgré l’avantage acquis, les Colchoneros n’ont pas forcé pour faire la différence et se sont fait cueillir sur un pénalty d’Enes Ünal dans les dix dernières minutes. Un résultat nul qui empêche l’Atlético de mettre la pression sur la Real Sociedad, troisième de Liga, qui accueille Valladolid dimanche.