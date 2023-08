Atlético: Joao Felix sifflé et insulté par son propre public

De retour de son prêt à Chelsea, Joao Felix (23 ans) a été copieusement sifflé et insulté par les supporters de l’Atltéico de Madrid, lundi lors de la réception de Grenade (3-1, 1ere journée de Liga).

Joao Felix (23 ans) a retrouvé l’Atlético de Madrid dans un climat très hostile, lundi soir. De retour de son prêt de six mois à Chelsea entre janvier et juin, le Portugais a été pris à partie par les supporters de son club lors de la réception de Grenade (3-1), comptant pour la 1ere journée de Liga. Placé sur le banc des remplaçants, le Portugais a été copieusement sifflé par le stade Civitas Metropolitaino à l’apparition de son visage sur les panneaux d’affichage.

Sa déclaration d'amour au Barça fait bondir les fans de l'Atlético

La haine du public de l’Atlético s’est manifestée un peu plus violemment encore après le coup de sifflet final. Alors qu’il était sur la pelouse pour effectuer un décrassage en compagnie des joueurs n’ayant pas joué, il a été la cible d’insultes de la frange plus radicale des fans encore présents dans le stade. Ces invectives ont finalement conduit le staff à renvoyer tous les remplaçants au vestiaire.

Pourquoi une telle haine? Le public de l’Atlético n’a pas oublié les récentes déclarations de Joao Felix, qui n’a jamais convaincu depuis son recrutement contre 130 millions d’euros en 2019. Le milieu de terrain a répété qu’il espérait poursuivre à Chelsea avant que son prêt ne se termine. Plus récemment, sa déclaration d'amour au Barça n’est pas du tout passée. "J'adorerais jouer pour le Barça, a-t-il lancé dans une interview. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Ça a toujours été mon premier choix et j'adorerais rejoindre le Barça." Lors de son prêt à Londres, il avait aussi critiqué le jeu de Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético, à qui il appartenait toujours.

La situation de Joao Felix paraît embarrasser tout le monde: le club, le joueur et les supporters. L’Atlético a bien tenté de trouver une porte de sortie à son attaquant, en vain. L’ancien joueur du Benfica a été retenu pour la préparation d’avant-saison sans jouer une minute. Faute de solution, Diego Simeone le maintient dans le groupe où il est relégué très loin dans la hiérarchie des attaquants (derrière Griezmann, Morata, Memphis et Correa).

"S'il est meilleur que ses coéquipiers, il jouera"

Interrogé sur le sujet, Diego Simeone a défendu le Portugais en assurant qu'il pourrait avoir sa chance s'il reste. "La Ligue a commencé, il est avec nous, il sait ce dont nous avons besoin et ce que nous voulons et demandons, a-t-il déclaré. Il est en concurrence avec Memphis, Griezmann, Morata et Correa et s'il est meilleur qu'eux, il jouera."