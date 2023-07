Mercato: l’Atlético de Madrid furieux contre Joao Felix, qui a déclaré sa flamme au Barça

L’Atlético de Madrid n’a pas du tout apprécié la sortie de Joao Felix, qui a affirmé mardi vouloir rejoindre le FC Barcelone durant ce mercato estival. Les Colchoneros considèrent les propos de leur attaquant comme un manque de respect, alors qu’il est sous contrat jusqu’en 2027.

Ils sont tombés de leur chaise en l’apprenant. Selon la presse espagnole, les dirigeants de l’Atlético de Madrid ne s’attendaient pas à la dernière sortie de Joao Felix. Et ils l’ont très mal vécu. De retour de son prêt peu concluant à Chelsea, l’attaquant portugais a confié mardi au journaliste Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, son désir de signer au Barça cet été. "Barcelone a toujours été mon premier choix et j’adorerais rejoindre le Barça. Cela a toujours été mon rêve depuis que je suis enfant. Si ça arrive, c’est un rêve qui deviendra réalité", a déclaré le joueur de 23 ans.

Ses propos ont particulièrement agacé dans les hautes sphères de l’Atlético. Furieux, les dirigeants du club madrilène considèreraient l’attitude de Joao Felix comme irrespectueuse et non professionnelle. Ils ont d’ailleurs réagi dans les médias locaux en expliquant que son agent, Jorge Mendes, "connaît parfaitement les conditions à remplir" pour que l’international portugais (31 sélections, 5 buts) puisse faire ses valises. Une manière de faire savoir que les Colchoneros ne comptent pas céder à la pression mise par leur joueur et son représentant.

Sous contrat jusqu’en 2027

D’autant que le contrat de Joao Felix a été prolongé en début d’année et court désormais jusqu’en juin 2027. Après avoir déboursé 127 millions d’euros pour le faire venir de Benfica en 2019, l’Atlético souhaiterait récupérer une partie de son investissement à l’heure de le revendre. Une donnée qui risque de poser des soucis au Barça ou aux éventuels courtisans du natif de Viseu (au nord du Portugal). Un prêt pourrait faciliter son exfiltration, même si la question de la prise en charge de son salaire pourrait aussi compliquer l’équation.

En attendant, Joao Felix va retrouver ses partenaires de l’Atlético dans une ambiance assez pesante. Le groupe de Diego Simeone est actuellement en stage de préparation à Los Angeles de San Rafael, dans la province de Ségovie, à une heure de route au nord de Madrid. Après ce traditionnel stage estival, les Colchoneros s’envoleront pour une tournée en Asie. Reste à savoir quelle sera la réaction des socios à propos de la sortie très commentée de Joao Felix. Ces dernières heures, la photo d’une plaque en son honneur vandalisée devant le Civitas Metropolitano est relayée sur les réseaux.